CREATIP gewinnt Gold als unabhängige Agentur des Jahres bei Campaign 2025 - Führende Agentur für digitales Marketing in Korea stärkt Performance-Marketing in Korea und Japan im gesamten asiatisch-pazifischen Raum

SEOUL, Südkorea, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CREATIP, eine führende unabhängige Agentur für digitales Marketing in Korea, gab bekannt, dass sie bei den von Campaign veranstalteten 2025 Agency of the Year (AOY) Awards Gold in der Kategorie „Unabhängige Agentur des Jahres" und Silber in der Kategorie „Performance-Marketing-Agentur des Jahres" gewonnen hat.

CREATIP Wins Gold for Independent Agency of the Year at Campaign 2025

Die AOY Awards bewerten Agenturen nicht nur anhand ihrer Kampagnenergebnisse, sondern auch anhand ihres Geschäftswachstums, ihrer strategischen Exzellenz, ihrer Kreativität, ihrer Kultur, ihrer Innovationskraft, ihrer regionalen Expansion und ihrer Führungsstärke. Unter allen Kategorien gilt die Auszeichnung „Unabhängige Agentur des Jahres – Gold" als eine der wettbewerbsintensivsten und strengsten Auszeichnungen in der Marketingbranche im asiatisch-pazifischen Raum.

CREATIP wurde für seine starken unabhängigen operativen Fähigkeiten, seine finanzielle Stabilität, seine integrierte Marketingkompetenz und seinen digital-first-Kreativansatz ausgezeichnet. In der Kategorie „Performance-Marketing" erhielt die Agentur hohe Bewertungen für ihre datengesteuerte Medienumsetzung, ROI-orientierte Strategien, KI-gestützte Optimierung und durchweg starke Ergebnisse für Marken, die in Korea, Japan und dem breiteren asiatischen Markt Fuß fassen oder expandieren.

Seit 2020 wird CREATIP jährlich von den AOY Awards ausgezeichnet und hat zuvor bereits Auszeichnungen in den Bereichen Influencer-Marketing und Social-Media-Marketing erhalten. 2025 festigte die Agentur ihre Position als eine der führenden Performance-Marketing-Agenturen in Korea weiter, insbesondere nachdem sie offiziell als NAVER-zertifizierte Agentur ernannt wurde. Mit dieser Ernennung erweiterte CREATIP seine Expertise im Bereich NAVER-Marketing und NAVER-Anzeigenmanagement und verbesserte sein daten- und KI-gesteuertes Optimierungsmodell, um stärkere Ergebnisse für Marken zu erzielen, die in den koreanischen Markt eintreten.

Nach der Eröffnung seines Büros in Japan im Jahr 2023 hat CREATIP seine Präsenz in Asien weiter ausgebaut. Die Agentur hat Pläne bestätigt, im Januar 2026 ein neues Büro in Taipeh, China, zu eröffnen, um die Erreichbarkeit wichtiger asiatischer Märkte zu verbessern und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern zu stärken. Mit Niederlassungen in Korea, Japan und Taipeh, China, baut CREATIP ein APAC-Netzwerk für drei Märkte auf, um lokalisierte kreative Lösungen, Influencer-Strategien, Social-Media-Inhalte und Performance-Marketing-Lösungen anzubieten, die auf die jeweilige Region zugeschnitten sind.

„Unsere Gold-Auszeichnung als Unabhängige Agentur des Jahres bestätigt, dass CREATIP zu einer wirklich globalen Marketingagentur mit starkem Einfluss auf dem asiatischen Markt geworden ist", sagte Deukil (Daniel) Kong, Gründer und CEO von CREATIP.

„Mit unserer Expansion von Japan nach Taipeh, China, wollen wir der effektivste und zuverlässigste Partner für globale Marken werden, die in den koreanischen, japanischen und den breiteren APAC-Markt eintreten."

Heute unterstützt CREATIP weiterhin globale Marken, die den Eintritt in den koreanischen Markt, die Expansion in Japan oder digitales Marketing im gesamten APAC-Raum anstreben, und bietet integrierte Lösungen in den Bereichen Influencer-Marketing, Social Content, Markenstrategie und leistungsorientiertes Wachstum.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844287/Creatip_AoY_2025.jpg