CREATIP remporte l'or pour l'agence indépendante de l'année au cours de Campaign 2025 - Meilleure agence de marketing numérique de Corée renforçant le marketing à la performance de la Corée et du Japon dans l'Asie-Pacifique

SÉOUL, Corée du Sud, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- CREATIP, une agence de marketing numérique indépendante de premier plan en Corée, a annoncé avoir remporté l'or dans la catégorie Agence indépendante de l'année et l'argent dans la catégorie Agence de marketing à la performance de l'année lors des prix 2025 Agency of the Year (AOY), organisés par Campaign.

Les prix AOY évaluent les agences non seulement en fonction des résultats des campagnes, mais aussi en tenant compte de la croissance de l'entreprise, de l'excellence stratégique, de la créativité, de la culture, de l'innovation, de l'expansion régionale et du leadership. De toutes les catégories, celle de l'agence indépendante de l'année - Or est considérée comme l'une des distinctions les plus compétitives et les plus rigoureuses dans le secteur du marketing en Asie-Pacifique.

CREATIP a été reconnue pour ses solides capacités opérationnelles indépendantes, sa stabilité financière, son expertise en matière de marketing intégré et son approche créative basée sur le numérique. Dans la catégorie Marketing à la performance, l'agence a obtenu de bonnes notes pour son exécution médiatique basée sur les données, ses stratégies axées sur le retour sur investissement, son optimisation activée par l'IA et ses résultats toujours excellents pour les marques qui s'implantent ou se développent en Corée, au Japon et sur le marché asiatique dans son ensemble.

Depuis 2020, CREATIP est récompensée chaque année par les AOY Awards, ayant déjà obtenu des distinctions dans les domaines du marketing d'influence et du marketing des réseaux sociaux. En 2025, l'agence a encore solidifié sa position en tant que première agence coréenne de marketing à la performance, notamment après avoir été officiellement désignée comme agence certifiée NAVER. Avec cette désignation, CREATIP a élargi son expertise en matière de marketing et de gestion des annonces NAVER, améliorant son modèle d'optimisation basé sur les données et l'IA afin d'obtenir des résultats plus tangibles pour les marques qui entrent sur le marché coréen.

Après l'ouverture de son bureau au Japon en 2023, CREATIP a continué à étendre sa présence en Asie. L'agence a confirmé son projet d'ouvrir un nouveau bureau à Taipei, en Chine, en janvier 2026, afin d'améliorer l'accessibilité aux principaux marchés asiatiques et de renforcer la collaboration avec les partenaires régionaux. Avec des centres en Corée, au Japon et à Taipei, en Chine, CREATIP est en train de construire un réseau Asie-Pacifique dans trois marchés afin de fournir des solutions créatives, des stratégies d'influence, du contenu pour les médias sociaux et des solutions de marketing à la performance adaptées à chaque région.

« Notre médaille d'or en tant qu'agence indépendante de l'année confirme que CREATIP est devenue une véritable agence de marketing mondiale avec une forte influence sur le marché asiatique », a déclaré Deukil (Daniel) Kong, fondateur et directeur général de CREATIP.

« Avec notre expansion du Japon à Taipei, Chine, nous visons à devenir le partenaire le plus efficace et le plus fiable pour les marques mondiales qui se lancent dans marchés coréens, japonais et plus largement ceux de l'Asie-Pacifique. »

Aujourd'hui, CREATIP continue de soutenir les marques mondiales qui désirent entrer sur le marché coréen, se développer au Japon ou faire du marketing numérique à l'échelle de l'Asie-Pacifique, en offrant des solutions intégrées en matière de marketing d'influence, de contenu social, de stratégie de marque et de croissance axée sur la performance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2844287/Creatip_AoY_2025.jpg