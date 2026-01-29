CSTS Enterprises 獲委任為 Iron Creek Bay Estate 亞太區總銷售代理

香港體育旅遊領導品牌取得澳洲得獎生態度假村獨家銷售權

香港2026年1月29日 /美通社/ -- CSTS Enterprises 宣布獲澳洲得獎生態度假村 Iron Creek Bay Estate 委任為亞太區總銷售代理（General Sales Agent, GSA），進一步擴展在區內的旅遊版圖。這項獨家合作將為亞太地區旅客帶來塔斯曼尼亞極具代表性的自然生態體驗，並為企業活動、婚禮慶典及家庭度假開拓全新選擇。

位於塔斯曼尼亞 Sorell、靠近荷伯特機場的 Iron Creek Bay Estate，設有寬敞的三至五房私人Pavilion，十分適合家庭聚會、婚禮派對及企業團隊活動。度假村同時提供被原生花園環繞的舒適客房，配備健身室、住客休息室及洗衣設施，並採用澳洲環保品牌 ORANA 的浴室用品。

酒店招牌餐廳 ORANI Restaurant 主打以當地食材入饌的現代澳式料理，餐廳可眺望櫻桃園、Iron Creek Bay 與 Wellington 山景，壯麗的景致成就婚禮及日落晚宴的浪漫場合，搭配塔州葡萄酒與手工烈酒，令人陶醉。

CSTS Enterprises 商務拓展區域總監劉偉謙表示：「Iron Creek Bay Estate 進一步完善了我們的旅遊產品布局，進一步拓展我們在亞太區休閒及活動旅遊領域的發展。透過這次合作，我們可為企業客戶、婚禮策劃團隊及家庭旅客帶來塔斯曼尼亞獨特的奢華生態體驗。」

Iron Creek Bay Estate 酒店業務總經理 Rod Black 表示：「我們非常高興委任 CSTS Enterprises 為亞太區總銷售代理。憑藉其卓越的高端旅遊營運經驗及強大區域網絡，CSTS 將協助更多亞太旅客親身體驗塔斯曼尼亞的天然之美與我們的貼心待客之道。從 企業團隊活動到 ORANI 餐廳的家庭晚宴，Iron Creek Bay Estate都已準備好歡迎來自亞洲的品味旅客。」

此合作對塔斯曼尼亞的高端及生態旅遊發展具有重要戰略意義。根據 Tourism Australia 2024/25 國際旅客調查，亞太市場佔澳洲入境旅遊支出近 70%。Iron Creek Bay Estate 將憑藉 CSTS在大中華區、日本、南韓及東南亞的穩健網絡，進一步鞏固其在亞太市場的品牌曝光及銷售。這項合作同時助力塔斯曼尼亞朝著成為「亞洲首選生態婚禮與家庭度假勝地」的目標邁進，滿足市場對自然、可持續旅遊體驗的需求。

亞太地區旅客可透過以下連結預訂及享受專屬優惠房價：

https://ticketing.connexustravel.com/products

關於 CSTS Enterprises

CSTS Enterprises 總部位於香港，是動態媒體、娛樂、體育旅遊及科技整合的創新集團。集團致力成為全球端對端整合行銷方案領導者，連結國際重大體育娛樂 IP 與區域本地品牌，為企業打造體驗主導、文化共鳴的行銷策略，全面提升品牌影響力。

以 AI 驅動的高科技解決方案為核心，CSTS 專注企業旅遊管理、整合行銷傳播及先進科技應用。憑藉深厚行業洞察與前沿技術，集團提供高效成本優化的旅遊方案，將傳統企業出差轉化為策略性、價值導向的品牌體驗。

如欲了解更多資訊，請瀏覽我們的官方網站，或關注我們的LinkedIn 專頁以獲取最新動向。

關於 Iron Creek Bay Estate

位於澳洲塔斯曼尼亞 Sorell、靠近荷伯特機場的 Iron Creek Bay Estate，是一座臨海的生態度假村。度假村設有寬敞的三至五房私人 Pavilion，並提供舒適的特大床或雙床客房，環境被塔斯曼尼亞原生景觀環繞，配套設施包括健身室、住客休息室及採用澳洲環保品牌 ORANA 的衛浴用品，為賓客帶來可持續且貼心的住宿體驗。

酒店招牌餐廳 ORANI Restaurant 主打以當地食材入饌的農莊式料理，賓客可一邊享用主廚精心烹調的美饌，一邊欣賞櫻桃園、Iron Creek Bay 及 Wellington 山的全景。餐廳每日供應早餐及午餐，並於特定季節提供晚餐及度身訂製的婚宴菜單，結合夕陽全景為婚禮及專屬慶祝活動締造浪漫氛圍，搭配塔州佳釀與手工烈酒，完美展現塔斯曼尼亞的自然魅力。

了解更多詳情，請瀏覽：www.ironcreekbay.com.au

前瞻性聲明

