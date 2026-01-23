CSTS Enterprises 聯手香港理工大學酒店旅管學院 推工商管理碩士商業顧問計劃

連接學術精英與體育旅遊商業實戰

香港2026年1月23日 /美通社/ -- CSTS Enterprises 聯同其子公司全旅達國際旅遊 (Connexus Travel)，今日宣布與香港理工大學酒店及旅遊業管理學院（PolyU School of Hotel and Tourism Management）合作，推出工商管理碩士商業顧問計劃，為未來酒店業領袖提供實戰行業經驗。

是項為期13週的顧問計劃由2026年1月23日至4月30日舉行，來自香港理工大學享譽全球的工商管理碩士課程（包括國際酒店管理碩士及國際旅遊及會展管理碩士）的學生將組成顧問團隊，針對CSTS及全旅達的真實商業挑戰進行研究。

學生團隊在大學講師指導下，與CSTS項目負責人合作，提交企業客戶業務簡報及策略規劃建議書。

CSTS Enterprises企業策略及永續發展集團總監李卓穎表示：「非常榮幸與PolyU酒店旅管學院攜手，結合學術精英與體育旅遊專長，CSTS期待分享行業專業知識，共同培育酒店管理未來領袖。」

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院實務教授謝思明博士表示：「此項目連接尖端學術培訓與酒店營運、會展及體育旅遊的真實行業挑戰，與CSTS Enterprises合作，為碩士生提供難得實戰經驗，同時為全球體育款待帶來實質策略價值。」

顧問計劃以外，CSTS與PolyU正探討進一步合作，包括為參與學生提供優先實習機會及設立體育旅遊創新獎學金。

關於 CSTS Enterprises

CSTS Enterprises總部設於香港，為整合動態媒體、娛樂、體育及旅遊科技的創新先驅。 集團致力成為全球創新端對端整合行銷方案的領導者，連結國際智慧財產權（如大型體育及娛樂盛事）與區域及本地品牌，賦予企業透過體驗主導、具備文化共鳴的行銷策略擴大影響力。

CSTS 以高科技、人工智慧驅動的解決方案為核心，涵蓋企業旅遊、整合行銷及先進科技服務。 透過深厚行業知識及尖端技術，CSTS提供卓越效率及具成本效益的旅遊方案，將企業旅遊轉化為無縫、價值主導的體驗。

關於全旅達國際旅遊

全旅達國際旅遊有限公司（前稱太古國際旅遊有限公司，牌照編號350001）是香港首間註冊旅遊服務供應商，七十八年來屢獲殊榮，穩居本地信賴品牌之列。 作為區內創新旅遊管理公司，全旅達國際旅遊透過創新數碼平臺及24小時個人化支援，提供無縫科技驅動體驗。 公司提供企業、休閒、會展及專屬體育生活旅遊等全方位服務，並在推廣世界盃及一級方程式等全球盛事中擔當重要角色。

全旅達為CSTS Enterprises集團的成員。

關於理大酒店及旅遊業管理學院

四十多年來，理大酒店及旅遊業管理學院為酒店及旅遊教育重新定位，成為世界頂尖的酒店與旅遊教育學府。學院在2025上海軟科世界一流學科排名的「旅遊休閒管理」類別中連續九年位列全球第一，在2024/2025大學學術表現排名的「商業、管理、旅遊業及服務學科」領域中連續八年高踞榜首，並在2025 QS 世界大學排名的「酒店管理」類別中名列亞洲第一，是卓越教育的象徵，印證了學院為酒店及旅遊發展開創新紀元的座右銘。

通過推動教育與傳授知識以服務業界及學術組織是學院的使命，亦是其前進的動力。學院擁有來自全球二十一個國家和地區的九十多位學者組成的強大國際團隊，提供由學士學位至博士程度的優質課程。唯港薈是學院別樹一幟的教學及研究酒店，亦是其實踐酒店與旅遊教育範式轉變的重要部分。學院致力提高教育、學習及研究的水準，啟發新一代充滿熱誠及銳意進取的專業人才，培育他們成為未來酒店及旅遊業的領袖。

