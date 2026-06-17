CSTS成功拿下2026年首屆F1馬德裡大獎賽大中華區官方接待項目

本次合作融合了CSTS在高端賽事接待領域的渠道優勢與專業積澱，以及全旅達在旅行管理方面的深厚資歷，搭建起一站式全流程服務體系，為大中華區受眾帶來頂級的F1觀賽體驗。

F1的歷史性時刻

馬德裡大獎賽是2026年F1賽歷中的裡程碑式新增賽事，為這一盛事引入了一座全新的承辦城市與一條全新賽道 -- MADRING。MADRING為歐洲唯一的特色半城市混合型賽道，融合城市街道與永久賽道雙重設計，風格獨具一格。

鞏固CSTS在體育賽事接待領域的領先地位

此次委任也進一步強化了CSTS在全球體育賽事接待領域的穩步擴張實力。通過與全旅達國際旅游的整合模式，該集團具備獨特優勢，可為亞洲各地受眾打通全球頂級體育賽事專屬觀賽通道，提供最高標准的服務、規模與執行力。

CSTS首席執行官兼執行董事Abel Zhao表示：「我們非常榮幸能將馬德裡大獎賽官方接待項目引入大中華市場。此次委任既體現了我們長期穩固的合作資源優勢，也反映了亞洲市場對高端體育體驗日益增長的需求。F1是一個與我們的客戶產生共鳴的全球平台，能夠為F1賽歷中這一最令人振奮的新增賽事提供支持，我們倍感自豪。」

關於CSTS Enterprises

CSTS Enterprises是一家綜合性媒體、娛樂、體育及旅游科技集團。公司開發並與一些知識產權及品牌合作，打造引人入勝的體驗，連接全球各地的本土及區域受眾。除自身推出的Generation C和PremierX等項目外，集團還與FIFA世界杯、Formula 1及Waterbomb等國際IP開展合作。

CSTS整合體驗式營銷、旅游、數據與科技，打造互聯互通的受眾體驗。公司通過線下活動與數字渠道觸達消費者，與客戶合作在多市場規模化落地運營服務，將復雜的品牌活動項目轉化為協同有序、可量化評估的成果。

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