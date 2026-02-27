Cynosure Lutronic旗下Clarity II™獲中日雙重監管批准 -- 強化其在亞太醫美設備市場的競爭力

中國：監管許可

在中國，Clarity II（商品名稱為CLARITY II ICD）已獲得監管批准，自2026年2月12日起可在醫療機構使用。

產品名稱： Clarity II ICD

Clarity II ICD 批准適應症： 755nm激光 - 獲准用於改善面頰部皺紋 1064nm激光 - 獲准用於去除體部多餘毛髮



該許可明確，該單一集成平台可在國內合規臨床環境中，用於多種治療場景。

日本：監管許可

在日本，Clarity II自2026年1月9日起已獲得監管許可，可在醫療美容機構中使用。

產品名稱： Clarity II

Clarity II 批准適應症：

翠綠寶石755nm / Nd:YAG 1064nm激光，獲准用於持久性脫毛

該許可確認了產品符合日本對激光類美容治療的嚴格醫療器械監管要求。

臨床與應用背景

中日兩國的醫美機構均面臨日益嚴格的監管與臨床要求，行業對治療精準度、適應症針對性及操作安全性的重視程度持續提升。

Clarity II獲得兩國監管批准，反映出市場對於能在單一系統內整合多種經臨床驗證的適應症應用，同時又能對能量輸出和治療參數進行嚴格控制的激光平台的需求正不斷增長。在中國，該設備同時獲得脫毛和祛皺雙適應症批准，使醫師能夠通過一個多功能平台滿足患者多種需求。在日本，該新一代系統獲得准入許可，進一步增強了市場對其在高度規範的臨床環境中的技術先進性與輸出穩定性的信心。

上述批准讓Clarity II成為契合亞洲高端醫美實踐發展新標準的平台，合規性與臨床多功能性正變得愈發關鍵。

關於 Clarity II

Clarity II是一款專為多種醫美應用設計的雙波長長脈寬激光系統。該平台集成了以下特性：

同時整合了翠綠寶石755nm和Nd:YAG 1064nm兩種波長

大光斑尺寸，支持大面積高效治療

短脈衝持續時間功能，適用於精細化的精準治療

無光纖系統架構，旨在簡化操作與維護

自動化能量輸出功能，旨在保障治療的一致性，優化醫師工作流程

關於 Cynosure Lutronic

Cynosure Lutronic由賽諾秀 (Cynosure) 與路創麗 (Lutronic) 於2024年合併成立，整合了兩家公司超60年的能量技術創新積澱，成為一家全球性的醫療美容機構。

Cynosure Lutronic專注於開發並商業化推廣針對各種醫美適應症的能量源設備，其直營業務覆蓋北美、歐洲和亞太地區，產品分銷網絡遍及約130個國家和地區。

