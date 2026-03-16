Cynosure Lutronic Perkuat Posisi di Asia Pasifik -- Kawasan Perangkat Estetika Medis dengan Pertumbuhan Tercepat di Dunia, Melalui Perolehan Dua Izin Regulasi Clarity II™ di Tiongkok dan Jepang pada Februari 2026

"Persetujuan ini memungkinkan peluncuran platform laser yang terintegrasi dengan dua panjang gelombang yang dirancang untuk mendukung berbagai indikasi perawatan dan profil pasien. Pencapaian ini sekaligus mencerminkan semakin kuatnya posisi Cynosure Lutronic di kawasan Asia Pasifik," ujar Nadav Tomer, CEO, Cynosure Lutronic.

Tiongkok: Persetujuan Regulasi

Di Tiongkok, Clarity II™ (dipasarkan dengan nama CLARITY II™ ICD) memperoleh izin untuk digunakan di institusi medis pada 12 Februari 2026.

Nama Produk: Clarity II™ Indikasi yang Disetujui:

-- Laser 755nm untuk membantu mengurangi kerutan di area pipi

-- Laser 1064nm untuk hair removal di area tubuh yang tidak diinginkan

Dengan perolehan izin ini, satu platform terintegrasi dapat digunakan untuk berbagai aplikasi perawatan di fasilitas klinis resmi di Tiongkok.

Jepang: Persetujuan Regulasi

Di Jepang, Clarity II™ memperoleh izin pada 9 Januari 2026 untuk digunakan dalam praktik estetika medis.

Nama Produk: Clarity II™ Indikasi yang telah Disetujui:

-- Alexandrite 755nm / Nd:YAG 1064nm untuk hair removal dalam jangka panjang

Izin ini menegaskan kepatuhan terhadap regulasi perangkat medis yang ketat di Jepang, terutama untuk perawatan estetika medis berbasis laser.

Konteks Klinis dan Operasional

Di Tiongkok dan Jepang, praktik estetika medis beroperasi di bawah standar regulasi dan klinis yang semakin ketat, dengan fokus pada presisi tindakan, penggunaan sesuai indikasi, serta keselamatan pasien.

Izin yang diperoleh Clarity II™ mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan platform laser yang mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi yang telah tervalidasi secara klinis dalam satu sistem, dengan tetap menjaga kontrol ketat atas energi dan parameter perawatan.

Di Tiongkok, izin untuk tindakan hair removal dan wrinkle treatment memungkinkan praktisi menangani berbagai kebutuhan pasien dengan satu platform serbaguna. Sementara, di Jepang, izin untuk sistem generasi terbaru ini memperkuat kepercayaan terhadap penyempurnaan teknologi dan konsistensi hasil di lingkungan klinis yang sangat teregulasi.

Secara keseluruhan, kedua izin ini menempatkan Clarity II™ sebagai platform yang selaras dengan standar praktik estetika modern di Asia sebagai pasar yang sangat mengutamakan kepatuhan regulasi dan fleksibilitas klinis.

Tentang Clarity II

Clarity II™ merupakan sistem laser long-pulse dengan dua panjang gelombang yang dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi estetika medis. Platform ini mengintegrasikan:

Panjang gelombang Alexandrite 755 nm dan Nd:YAG 1064 nm dalam satu sistem yang terintegrasi

Large spot sizes untuk mendukung efisiensi perawatan pada area yang luas

untuk mendukung efisiensi perawatan pada area yang luas Kapabilitas short pulse duration untuk tindakan yang lebih presisi dan terkontrol

untuk tindakan yang lebih presisi dan terkontrol Arsitektur sistem fiber-free yang dirancang untuk menyederhanakan pengoperasian dan pemeliharaan perangkat

yang dirancang untuk menyederhanakan pengoperasian dan pemeliharaan perangkat Fitur automated energy delivery yang mendukung konsistensi hasil serta optimalisasi workflow praktisi

Tentang Cynosure Lutronic

Cynosure Lutronic terbentuk setelah merger antara Cynosure dan Lutronic pada tahun 2024, yang melahirkan sebuah organisasi estetika medis global dengan fondasi lebih dari 60 tahun pengalaman inovasi gabungan dalam teknologi berbasis energi (energy-based technologies).

Cynosure Lutronic mengembangkan dan mengomersialisasikan perangkat berbasis energi untuk berbagai indikasi estetika, dengan operasional langsung di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik, serta jaringan distribusi produk di sekitar 130 negara.

