DEEPX宣佈推出基於AmpereOne®平台的超高效人工智能視頻分析解決方案

AmpereOne® CPU可以對數以百計的高清閉路電視(CCTV)視頻流進行快速解碼，DEEPX的DX-H1 Quattro則專門用於高密度AI推理。這種分工協作釋放出了非凡的處理能力：單台服務器可以同時分析200多個攝像頭的畫面，並且每秒能夠持續進行8000多次實時AI推理。該平台性能可以擴展至超過400萬億次運算每秒(TOPS)，尤其具備為智慧城市、視頻監控、物流樞紐以及工業控制系統等關鍵任務基礎設施提供動力的獨特能力。

該系統的功率效率同樣具有顛覆性。傳統CPU+GPU服務器要實現類似的工作負載，功耗通常會超過1200瓦，而DEEPX平台的總系統功耗根據配置不同，可以保持在400瓦至750瓦之間。這使得一周七天24小時全天候監控中心的運營成本大幅降低——隨著城市和企業在全球範圍內擴大AI部署規模，這一需求日益迫切。AmpereOne®架構具備出色的解碼性能，發熱量極低且密度極高，單台服務器就能實現以往需要一整排GPU硬件才能完成的任務。

該解決方案旨在支持全系列視覺AI工作負載，包括基於YOLO的目標檢測、行為分析、基於CLIP的語義搜索以及實時RTSP編碼，可以提供從邊緣部署到超大規模數據中心的統一分析功能。該解決方案與永擎電子(ASRock Rack)、NEXT Computing、技嘉(Gigabyte)、System76和超微(Supermicro)等主要服務器原始設備製造商(OEM)兼容，並能與Network Optix、ZoneMinder等領先的視頻管理系統平台或客戶自有的平台無縫集成，客戶可以立即開始部署。

DEEPX首席執行官Lokwon Kim表示：「DX-H1 Quattro與AmpereOne®的結合，正在重新定義全球視頻管理系統行業的可能性。這正是那些面臨巨大成本和功耗壓力的市場一直在等待的平台。」他補充說：「我們打算積極進軍價值數十億美元的市場，包括智慧城市、視頻監控、交通運輸和工業自動化領域。」

Ampere首席產品官Jeff Wittich則表示：「Ampere處理器專為處理高強度的分析工作負載和持續的數據採集而設計，同時能夠保持卓越的能效。對於在從大型企業部署到邊緣系統的各類場景中部署安全可靠的視頻基礎設施的客戶而言，這種組合至關重要。」

DEEPX計劃在視頻監控、大型智慧城市項目、製造業與物流業基礎設施監控，以及實時交通與安全控制等領域，加快推進該平台的初步部署。從2026年上半年開始，該公司將通過一系列國際展會、技術研討會和路演活動，向全球企業客戶推介這一平台。

