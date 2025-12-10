DEEPX發布DX-H1 V-NPU：30W單卡解決方案，挑戰GPU主導地位

DX-H1 V-NPU是一款集多通道引擎與專用NPU架構於一體的視頻智能解決方案，具備解碼、編碼和轉碼能力。與傳統方案需要並行配置GPU服務器和硬件編解碼器不同，DX-H1 V-NPU可在單芯片上處理從流輸入、預處理、AI推理到重新編碼的整個流程。

這款芯片的發布標誌著數據中心架構的範式轉變。通過將視頻輸入、壓縮和AI推理（這些流程通常需要多台GPU服務器和獨立編解碼硬件）集成到單張卡上，DX-H1 V-NPU正將視頻AI基礎設施的基本單元從GPU轉變為V-NPU。

卓越的效率與可持續性

根據DEEPX的測試數據，在相同通道密度下，與基於GPU的解決方案相比，將這些流程集成在一起可節省約80%的硬件成本和85%的功耗，同時保持7x24小時實時推理性能。

這種效率為智慧城市和工業監控提供了關鍵的結構性替代方案，應對數據中心電力限制、嚴格的ESG要求以及GPU供應鏈不確定性等日益嚴峻的挑戰。

DEEPX首席執行官Lokwon Kim表示：「大規模視頻AI不能再是從通用GPU中借用閒置資源的次要任務；它必須發展成為一個依托專用芯片組運行的獨立行業。DX-H1 V-NPU不僅僅是一種低成本替代方案，更是對視頻智能基礎設施的根本性重新設計，針對視頻流以秒為單位不斷湧入的環境，優化了內存層次結構和計算調度。」

從附加功能到基礎平台

隨著DX-H1系列為閉路電視(CCTV)和網絡視頻錄像機(NVR)等現有傳統系統增添了AI功能，這款全新的V-NPU變體在該系列成功的基礎上，被設計為一個基礎平台。它瞄准智慧城市、交通控制中心和大型工業綜合體的新部署，將服務器架構圍繞V-NPU而非GPU構建。

在CES 2026上獲得全球認可

DX-H1 V-NPU榮獲CES 2026創新大獎，這進一步鞏固了DEEPX的「邊緣AI作為新型可持續基礎設施」這一願景在全球舞台上的價值。DEEPX將於2026年1月6日至9日在拉斯維加斯CES 2026展會（ 北廳8745號展位 ）正式展示DX-H1 V-NPU。

該公司還將主辦消費技術協會(CTA)新設立的「CES Foundry」會議，介紹其面向實體AI時代的路線圖。屆時，DEEPX計劃公布其擴展的合作伙伴生態系統戰略，涵蓋視頻智能、智慧城市、移動出行和機器人等領域。

Kim補充道：「我們的最終目標是讓DEEPX成為最需要智能的邊緣端的默認選擇。DX-H1 V-NPU的推出標誌著我們全面進軍全球市場的起點。」

SOURCE 迪普爱思