淳安電子榮獲DEKRA德凱ASPICE CL2級認證

本次專案由淳安電子和其子公司嘉興淳敏電子共同主導，偕同敏實集團聯合執行；依循ASPICE評估框架成功通過Automotive SPICE® (ASPICE) 3.1版本認證。該版本自 2017 年發佈以來，已成為當前汽車產業廣泛採用的軟硬體開發標準，不僅對產品的安全性、可靠性和運行效率提出嚴格要求，更強調軟硬體開發流程的規範化和標準化。通過此一認證，不僅證明淳安電子在車用AI影像整合系統產品的軟、硬體開發流程，已達國際認可的專業水準外，也大幅提升淳安電子在全球自動駕駛汽車市場中的競優勢。

在頒證儀式中，淳安集團代表嘉興淳敏電子總經理陳寬能表示，淳安集團在全球汽車產業電動化轉型、自動駕駛技術、智能聯網汽車、共享經濟崛起、環保法規與可持續發展等議題交織變化下，讓全球汽車產業鏈正面臨一次深刻的結構性變革。本次ASPICE與全球汽車零部件百強的敏實集團共同執行，並同步獲頒認證。隨著技術的快速進步、消費者需求的變化以及政策環境的調整，取得ASPICE CL2認證，對淳安集團正朝向微型電動車產業區塊鏈佈局發展，未來通過結合各自專長領域來加速開發過程，從而更快地將創新產品推向市場，將形成更具核心關聯價值的競爭能力，同時也將大助力於吸引更多的客戶和市場佔有率。

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，台灣車用電子零組件業者在傳統的全球製造供應鏈中，深具研發與製造的技術優勢，然而，如欲轉進車用電子市場則須注重國際Tier 1與車廠對供應商在品質與安全上的嚴格要求。因此，無論是軟體、硬體乃至軟硬整合，若能依循注重開發流程的APICE、功能安全的ISO 26262以及汽車網路資安的IS0/SAE 21434等國際標準，三位一體來強化自家企業對系統安全的要求，除大幅提升通過國際認證標準的效率性之外，更能在國際車用市場中，比競爭對手更快一步贏取商機。

DEKRA德凱ASPICE和功能安全團隊目前是台灣最多車廠供應商合作取證的專家團隊，DEKRA德凱也秉持一站式服務理念提供包含ISO 26262功能安全、ISO/SAE 21434道路車輛網路安全、ISO 27001 / TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE軟硬體發展成熟度模型等整合式解決方案，以協助客戶智慧化的推動汽車產業轉型升級。

關於DEKRA德凱

DEKRA德凱成立於1925年，旨在透過車輛檢驗確保道路安全。如今DEKRA 德凱的業務範圍更加廣泛，是在測試、檢驗和認證領域的最大的獨立非上市專家組織。作為一家提供全方位服務和解決方案的全球服務商，我們助力企業提升安全、保障和可持續性發展績效。2023 年，DEKRA德凱營業總額達到41億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立的專家服務。DEKRA德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

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