淳安電子榮獲DEKRA德凱ASPICE CL2級認證

展現汽車軟體與系統開發流程之卓越實力

台北2024年12月20日 /美通社/ -- 擁有車載鏡頭先進技術的車用電子製造商淳安電子(Shun On Electronic CO., LTD.) 獲得德國認證機構DEKRA德凱頒發的ASPICE CL2認證,為繼今年(2024)初取得ISO 26262 ASIL D最高等級功能安全流程認證證書後,再度於一年內取得全球汽車產業國際標準,充分展現汽車軟硬體與系統開發流程之研發和品質管理能力,皆已在IS0 26262標準相容兼併下,成為具國際競爭力的車用AI影像整合系統製造商,滿足企業客戶OEM上嚴格的品質與規格要求。

Automotive SPICE® (Automotive Software Process Improvement and Capability Determination, 簡稱ASPICE) 是全球汽車行業廣泛採用的重要標準,旨在評估和提升汽車軟硬體與系統開發的流程能力和品質。目前愈來愈多的車廠及供應商將ASPICE作為對於軟硬體開發團隊研發能力的評價標準,是企業進入汽車製造商供應鏈的關鍵門檻之一。