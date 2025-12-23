富智康通過DEKRA德凱ISO 26262與ISO/SAE 21434雙重認證 打造國際級車載安全實力

作為車輛通訊中樞，TCU承載遠端診斷、車聯網服務、行車資訊傳輸與OTA更新等多項功能，其功能安全與資安防護層級，直接影響整車系統的穩定性與風險管理。FIH能夠一舉通過ISO 26262與ISO/SAE 21434，意味其在硬體設計、軟體架構、安全通訊及資安防護等面向，均已達到國際車廠所要求的嚴謹水準。

FIH副總經理郭文義博士表示：「FIH導入ISO 26262與ISO/SAE 21434，透過建立安全生命周期管理體系，協助客戶降低系統整合風險、縮短驗證時程並兼顧法規遵循。憑藉深耕資通訊產業的深厚經驗，以及車載電子的自主設計、高品質製造與整合能力，FIH將持續追求卓越，成為值得國際車廠信賴的供應鏈夥伴。」

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示，全球車載電子架構與SDV（Software-Defined Vehicle）快速演進，使車廠對供應鏈在安全與資安上的要求愈趨嚴格。FIH能夠在一年內完成雙證，並成為在TCU領域通過兩項認證的企業，展現出強大的研發能量與完善的管理體系，符合國際車廠對安全、品質與資安的期待，具有高度指標性，我們也非常高興能與FIH 一同見證這項突破。DEKRA德凱將持續以百年安全專業與全球資源，協助更多台灣企業提升車載實力，邁向國際舞台。

隨著國際市場逐步強化UNECE R155、R156等資安與軟體更新法規，全球車廠對功能與網路安全要求持續升級，具備相關認證的供應商，將成為車廠優先合作夥伴。DEKRA德凱作為全球領先的檢驗、測試與認證機構，將持續提供ISO 26262、ISO/SAE 21434、TISAX、ISO 27001與Automotive SPICE等完整車載標準服務，以在地服務結合國際經驗，協助更多企業夥伴加速邁向智慧交通與世界級車載供應鏈的未來。

關於富智康集團（FIH Mobile Limited）

富智康集團於2003年5月成立，作為鴻海科技集團旗下子公司，富智康深耕手機、行動、無線通訊設備及消費電子產品領域，擁有超過20年的垂直整合、端到端設計、開發和製造服務專業背景。奠基於前述核心技術與經驗，富智康近年聚焦智慧製造、車載電子及設備/機器人三大業務，提供讓產業領先客戶滿意的工程/製造服務與解決方案。

有關富智康集團更多資訊，請見富智康官網：https://www.fihmobile.com。

關於DEKRA德凱德凱

DEKRA德凱德凱，百年安全保障的全球領導者。成立於1925年，DEKRA德凱德凱旨在通過車輛檢驗確保道路安全。如今，DEKRA德凱德凱已發展成為全球最大的獨立非上市的檢驗、檢測和認證專家機構，覆蓋廣泛行業領域。作為值得信賴的全球合作夥伴，DEKRA德凱德凱憑藉全面的服務和創新解決方案，助力客戶提升安全和可持續發展，契合百年慶典主題 ——"Securing the Future"。2024年，DEKRA德凱德凱營業總額預計達到43億歐元，業務遍佈世界5大洲60多個國家和地區，逾49,000名員工致力於提供獨立、專業的專家服務。DEKRA德凱德凱連續榮獲EcoVadis鉑金評級，位列前1%的可持續發展公司之列。

Website: https://www.DEKRA德凱.com.tw/

SOURCE DEKRA德凱亞太區