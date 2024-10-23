Delta Air Lines 將於 Sphere 舉行首次 CES Keynote 主題演講

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Consumer Technology Association

24 10月, 2024, 02:16 CST

Delta 行政總裁 Ed Bastian 慶祝航空公司成立百周年，透過科技的力量和人際聯繫來看看旅行 的下一步是什麼

維吉尼亞州阿靈頓2024年10月24日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)® 歡迎 Delta 行政總裁 Ed Bastian 成為 CES® 2025 的主題演講嘉賓。在重新定義現場體驗的次世代娛樂媒體 Sphere 的舞台上，Bastian 將和觀眾進行一次身歷其境的旅程，彰顯 Delta 運用科技豐富人類體驗的願景。這將是有史以來第一次在這突破性會場舉行的 CES 主題演講。

Delta 行政總裁 Ed Bastian 表示：「科技是一種強大的工具，但是只有人才，方能實現真正的創新。「我們正處於新時代的邊緣，要展示 Delta 團隊如何利用頂尖的進步推動我們在下一個世紀的飛躍，這是最好不過的方法。」

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Delta 行政總裁 Ed Bastian
Delta 行政總裁 Ed Bastian
Delta 標誌
Delta 標誌

這將是 Delta 繼 2020 年首次由航空公司在 CES 上發表主題演講，以及 2023 年宣布為 SkyMiles 會員的機組人員提供快速、免費的機上 Wi-Fi 之後，第三次參加 CES。

CTA 行政總裁 Gary Shapiro 表示：「在慶祝 CTA 一百周年之後，我們意識到這對組織而言是多麼重要的時刻，我們很高興 Delta 在 CES 上與我們分享這一特殊時刻。「我們知道 Delta 的願景，是繼續通過科技革新我們的旅行方式，我迫不及待想看看他們如何在 Sphere 實現這願景。海闊憑魚躍，天高任鳥飛。」

在整場演講中，Delta 將採用 Sphere 的下一代技術，包括：全球公認的外屏幕──「Exosphere」──全球最大的 LED 屏幕；內部顯示平面──全球最高解析度 LED 屏幕；以及由 HOLOPLOT 提供的全球最先進的音訊系統 Sphere Immersive Sound。

Sphere 主席暨營運總監 Jennifer Koester 表示：「Sphere 是強大的平台，可讓品牌與主要受眾聯繫，利用新一代技術大膽地提供獨一無二的體驗，並放大其訊息。Sphere、Delta 和 CES 的團隊對於創新和說故事有著共同熱情，這場主題演講將為這群聽眾帶來前所未有的體驗。」

為了支持來自世界各地的 CES 與會者，台達將增加拉斯維加斯境內外的服務，並於 1 月 5 日至 7 日為抵達拉斯維加斯 Harry Reid 國際機場 (LAS) 的 Delta SkyMiles 會員提供加急 CES 領卡服務。

Delta 的主題演講將於太平洋標準時間 1 月 7 日下午 5 點開場。此活動僅對經過認證的 CES 與會者開放，進入主題演講會場需另購門票。更多詳細資訊，將在未來幾星期內提供。今天在 1 月 7 日至 10 日在拉斯維加斯舉行的 CES 2025 上，深入探索未來的科技聯繫。CES 2025 現已開始報名

CES 2025® 簡介：
CES 是世界上最強大的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌均在這裡開展業務並結識新的合作拍檔，而最頂尖的創新者也會在此亮相。CES由美國消費者技術協會（CTA®）擁有和主辦，展示各個科技領域的創新與發展。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在美國拉斯維加斯舉行。請在 CES.tech 了解更多資訊，並在社交平台上關注 CES。

Consumer Technology Association (CTA) ® 簡介：
作為北美最大的技術貿易協會，CTA  正是 科技業界本身。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造超過 1800 萬個就業機會。CTA擁有並主辦CES®——全球最具影響力的科技盛會。請在 CTA.tech 上關注我們。歡迎追蹤我們 @CTAtech

Delta 簡介：
通過卓越的服務和創新的力量，台達航空（NYSE：DAL）永遠不停地尋找方法，讓每次旅程都能滿足每位客戶的需求。有 100,000 名 Delta 人員共同打造世界級的客戶體驗，每天飛往六大洲的 290 多個目的地，提供世界級的客戶體驗，從而將人們連接至世界各地，聯繫彼此。我們將繼續致力確保未來的旅行是互聯、個人化且愉快的。讓每位顧客在與我們合作的每個階段都能感受到歡迎和關懷，是我們的員工真誠和持久的動力。深入瞭解 Delta News Hub

Sphere 簡介： 
Sphere 是新一代娛樂媒體，正在重新定義現場娛樂的未來。在這場地中，由領先的藝術家、創作者和科技專家創造非凡體驗，將說故事帶到一個新的層次，也將觀眾帶到真實與幻想並存之地。會場舉辦來自好萊塢頂尖導演的原創 Sphere Experience、來自世界最大的藝術家的音樂會和住宅活動以及頂級露台活動。第一個 Sphere 會場地於 2023 年 9 月在美國拉斯維加斯開幕，是拉斯維加斯的的新地標，以頂尖科技震撼感官，使觀眾能夠以前所未見的規模分享體驗。更多資訊，可在 thesphere.com 內找到。

SOURCE Consumer Technology Association

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