Delta Air Lines présentera un discours d'ouverture du CES unique en son genre à Sphere

Ed Bastian, PDG de Delta, célébrera le centenaire de la compagnie aérienne en évoquant l'avenir du voyage à travers le pouvoir de la technologie et de la connexion humaine

ARLINGTON, Virginie, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® accueille de nouveau Ed Bastian, PDG de Delta, en tant qu'orateur principal lors du CES® 2025. Sur la scène de Sphere, le média de divertissement de nouvelle génération qui redéfinit les expériences en direct, M. Bastian emmènera le public dans un voyage immersif mettant en lumière la vision de Delta qui consiste à utiliser la technologie pour enrichir les expériences humaines. Il s'agira du premier discours d'ouverure du CES organisé dans ce lieu innovant.

Ed Bastian, CEO of Delta Delta Logo

« La technologie est un outil puissant, mais ce sont les personnes qui rendent possible la véritable innovation », a déclaré Ed Bastian, PDG de Delta. « Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, et je ne vois pas de meilleure façon de montrer comment l'équipe de Delta tirera parti des avancées de pointe pour propulser notre prochain siècle de vol. »

Il s'agit de la troisième participation de Delta au CES, après le premier discours d'ouverture de la conférence par une compagnie aérienne en 2020, ainsi qu'en 2023, lorsque Delta a annoncé l'installation du Wi-Fi rapide et gratuit à bord de sa flotte pour les membres SkyMiles.

« Après avoir célébré le centenaire du CTA, nous sommes conscients de l'importance de cette étape pour une organisation et nous sommes ravis que Delta partage ce moment spécial avec nous au CES », a déclaré Gary Shapiro, PDG du CTA. « Nous savons que Delta a pour ambition de continuer à bouleverser la façon dont nous voyageons en s'appuyant sur la technologie et je suis impatient de voir comment ils vont concrétiser cela à Sphere. Le ciel est la limite. »

Tout au long de la présentation, Delta utilisera les technologies de nouvelle génération de Sphere, notamment : son enveloppe extérieure mondialement connue - l'« Exosphere » - le plus grand écran LED du monde ; la surface d'affichage intérieure - l'écran LED à la plus haute résolution du monde ; et le système audio le plus avancé du monde, Sphere Immersive Sound, propulsé par HOLOPLOT.

« Sphere est une plateforme puissante qui permet aux marques d'entrer en contact avec des publics clés, en tirant parti des technologies de nouvelle génération pour offrir une expérience unique et amplifier leur message », a déclaré Jennifer Koester, présidente et directrice de l'exploitation de Sphere. « Les équipes de Sphere, Delta et CES ont une passion commune pour l'innovation et la narration, et cette conférence ne ressemblera à rien de ce que le public a pu vivre jusqu'ici. »

Afin de répondre aux besoins des participants au CES venus du monde entier, Delta renforcera ses services au départ et à destination de Las Vegas et offrira le retrait accéléré des badges du CES aux membres Delta SkyMiles arrivant à l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas (LAS) du 5 au 7 janvier.

Le discours d'ouverture de Delta aura lieu le 7 janvier à 17 heures. Cet événement est exclusivement ouvert aux participants accrédités du CES, et un billet séparé sera nécessaire pour y accéder. De plus amples informations seront fournies dans les semaines à venir. Plongez dès aujourd'hui dans la technologie de demain au CES 2025, qui se tiendra du 7 au 10 janvier à Las Vegas. Les inscriptions au CES 2025 sont dès à présent ouvertes.

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus puissant au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus grands innovateurs du monde montent sur scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tiendra du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CES.tech et suivez le CES sur X.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA) ® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des start-ups aux marques mondiales, qui contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

À propos de Delta :

Grâce à un service exceptionnel et au pouvoir de l'innovation, Delta Air Lines (NYSE : DAL) ne cesse de chercher des moyens de faire en sorte que chaque voyage soit adapté à chaque client. 100 000 personnes travaillent pour Delta afin d'offrir une expérience client de classe mondiale sur plus de 4 000 vols quotidiens vers plus de 290 destinations sur six continents, reliant les personnes entre elles et les personnes et les lieux. Nous restons déterminés à faire en sorte que l'avenir du voyage soit connecté, personnalisé et agréable. La véritable et constante motivation de nos collaborateurs est de faire en sorte que chaque client se sente bien accueilli et pris en charge à chaque étape de son voyage avec nous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Delta News Hub.

À propos de Sphere :

Sphere est un média de divertissement de nouvelle génération qui redéfinit l'avenir du divertissement en direct. Un lieu où les plus grands artistes, créateurs et technologues créent des expériences extraordinaires qui donnent une nouvelle dimension à la narration et transportent le public dans des lieux à la fois réels et imaginaires. Le site accueille des expériences Sphere originales de grands réalisateurs hollywoodiens, des concerts et des résidences des plus grands artistes du monde, ainsi que des événements de premier plan. La première salle Sphere a ouvert ses portes à Las Vegas en septembre 2023. Il s'agit d'un nouveau point de repère à Las Vegas, alimenté par des technologies de pointe qui enflamment les sens et permettent au public de partager des expériences à une échelle jamais vue auparavant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur thesphere.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537098/CTA_Dlta_CEO_ed_bastian.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537099/delta_c_r.jpg