Delta Air Lines hält die erste CES-Keynote in der Sphere

Ed Bastian, CEO von Delta, feiert das hundertjährige Bestehen der Fluggesellschaft mit einem Ausblick auf die Zukunft des Reisens: die Kraft der Technologie und der Verbindung zwischen Menschen

ARLINGTON, Va., 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA)® begrüßt Ed Bastian, CEO von Delta, als Hauptredner für die CES® 2025. Auf der Bühne der Sphere, dem Unterhaltungsmedium der nächsten Generation, das Live-Erlebnisse neu definiert, wird Bastian das Publikum auf eine immersive Reise mitnehmen, die Deltas Vision der Nutzung von Technologie zur Bereicherung menschlicher Erfahrungen hervorhebt. Dies wird die erste CES-Keynote sein, die an diesem revolutionären Veranstaltungsort stattfindet.

„Technologie ist ein mächtiges Werkzeug, aber es sind die Menschen, die echte Innovation möglich machen", sagte Ed Bastian, CEO von Delta. „Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, und ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, um zu demonstrieren, wie das Delta-Team allerneueste Fortschritte nutzen wird, um unser nächstes Jahrhundert des Fliegens einzuläuten."

Dies ist Deltas dritter CES-Auftritt nach der ersten Keynote einer Fluggesellschaft im Jahr 2020 und im Jahr 2023, als Delta schnelles, kostenloses Wi-Fi an Bord seiner Flotte für SkyMiles-Mitglieder ankündigte.

„Nachdem wir selbst das hundertjährige Bestehen der CTA gefeiert haben, wissen wir, was für eine entscheidende Zeit dies für eine Organisation sein kann, und wir sind begeistert, dass Delta diesen besonderen Moment mit uns auf der CES teilt", sagte Gary Shapiro, CEO der CTA. „Wir wissen, dass Delta die Vision hat, die Art und Weise, wie wir reisen, durch den Einsatz von Technologie weiter zu verändern, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sie diese Vision in der Sphere zum Leben erwecken. Ganz nach dem Motto: The sky is the limit."

Während der gesamten Präsentation wird Delta die Technologien der nächsten Generation von Sphere einsetzen, darunter: das weltweit anerkannte Äußere - die „Exosphere" – der größte LED-Bildschirm der Welt; die innere Display-Ebene – der höchstauflösende LED-Bildschirm der Welt; das weltweit fortschrittlichste Audiosystem, Sphere Immersive Sound, „powered by HOLOPLOT".

„Die Sphere ist eine leistungsstarke Plattform für Marken, um mit wichtigen Zielgruppen in Kontakt zu treten und Technologien der nächsten Generation zu nutzen, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten und ihre Botschaft zu verstärken", sagte Jennifer Koester, President und COO von Sphere. „Die Teams von Sphere, Delta und CES teilen die Leidenschaft für Innovation und Storytelling, und diese Keynote wird anders sein als alles, was dieses Publikum bisher erlebt hat.

Um CES-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus der ganzen Welt zu unterstützen, wird Delta die Flugangebote nach und von Las Vegas erhöhen und Delta SkyMiles-Mitgliedern, die vom 5. bis 7. Januar am Harry Reid International Airport (LAS) in Las Vegas ankommen, eine beschleunigte Abholung der CES-Badges anbieten.

Die Keynote von Delta findet am 7. Januar um 17.00 Uhr Pacific Time statt. Diese Veranstaltung ist nur für berechtigte CES-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zugänglich, und für den Zugang zur Keynote ist ein separates Ticket erforderlich. Weitere Einzelheiten werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Auf der CES 2025, die vom 7. bis 10. Januar in Las Vegas stattfindet, können Sie schon heute die Technik von morgen kennenlernen. Die Anmeldung zur CES 2025 ist ab sofort möglich: .

