新加坡持牌機構DigiFT與Quantum Solutions簽署諒解備忘錄 共同開發現實世界資產代幣化平台

東京 2025年10月31日 /美通社/ -- DigiFT Tech (Singapore) Pte. Ltd.（以下簡稱「DigiFT」）與Quantum Solutions Co., Ltd.（總部位於東京千代田區；總裁兼首席執行官為Francis B. Zhou；以下簡稱「Quantum Solutions」）今日宣布，雙方已簽署戰略諒解備忘錄，將共同開發一個現實世界資產(RWA)代幣化平台。

該項目名為「Frontier Finance」（前沿金融），兩家公司將依托DigiFT作為新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)認可市場運營商(RMO)和資本市場服務(CMS)提供商的首個鏈上RWA平台的現有專長，在以太坊網絡上構建一個完全整合的機構級解決方案，用於企業現金流作為RWA的代幣化、發行、分銷、托管及交易，並完全符合相關監管規定。

把握 RWA革命浪潮

全球市場正步入現實世界資產代幣化時代。根據渣打銀行(Standard Chartered)2025年10月發布的研究報告，代幣化RWA市場規模已達到340億美元，預計未來12個月內將增長至3000億美元。

Quantum Solutions長期致力於推進以AI基礎設施、移動游戲和IP貨幣化為核心的發展戰略。這些領域利潤空間可觀，現金流生成機會豐富，但由於准入門檻高，大多數投資者仍難以涉足。Quantum Solutions在這些競爭激烈的行業中的定位，使其能夠通過將以資產為支撐的現金流代幣化為RWA，來降低參與門檻，創造更高效的市場。

在此背景下，「Frontier Finance」旨在作為先行者搶占市場領導地位，使全球合格投資者能夠通過合規的機構級RWA，參與投資這些原本難以觸及的機會。該平台將把企業現金流進行代幣化，例如AI算力租賃費用、虛擬游戲內物品交易費用以及電影融資費用等，並讓全球合格投資者通過受監管的去中心化金融(DeFi)渠道參與其中。

合作范圍

Quantum Solutions 提供AI基礎設施、移動游戲和IP貨幣化領域可代幣化為RWA的現金流生成機會。 牽頭市場策略及投資者接洽事務。



DigiFT 作為首個獲得新加坡金融管理局認可市場運營商和資本市場服務牌照的鏈上交易平台，以及香港證券及期貨事務監察委員會(Hong Kong Securities and Futures Commission)授權的香港實體，具備開展第1類及第4類受規管活動的資質，DigiFT深諳監管與合規之道。 提供RWA代幣化與交易的技術基礎設施。 作為瑞銀資產管理(UBS Asset Management)、景順(Invesco)、威靈頓管理(Wellington Management)、星展銀行(DBS Bank)及CMBI Asset Management等全球機構的合作伙伴，支持RWA產品與現有分銷網絡的整合。



通過此次合作，預計到2026年底，「Frontier Finance」將完成價值約5億美元的RWA代幣化並托管，從而確立其作為全球領導者及亞太地區最重要代幣化平台的地位。

「Frontier Finance」不僅僅是一個平台項目，更是Quantum Solutions向下一代企業演進道路上的重要裡程碑，利用數字資產推動金融普及化，並在現有業務線中創造更高回報。

首席執行官評論

Quantum Solutions代表董事、首席執行官Francis Bing Rong Zhou表示：

「作為RWA合規代幣化核心基礎設施的關鍵構建者，Quantum Solutions將隨著RWA在機構金融各個領域的普及，收獲巨大的價值紅利，同時積極助力以太坊(ETH)的普及應用。我們將利用自身的基礎設施，將我們在AIDC、移動游戲和IP貨幣化等核心業務領域中穩健的企業現金流進行代幣化，從而降低投資者參與高增長、高門檻機會的門檻。而所有這些都將基於以太坊網絡開發的去中心化技術，並完全遵守所有監管法規。」

DigiFT創始人兼集團首席執行官Henry Zhang評論道：

「我們很榮幸能與Quantum Solutions合作。我們的共同目標是開創合規的鏈上框架，將現實世界資產引入DeFi領域，為機構投資者帶來前所未有的透明度、流動性和信任度。」

關於 DigiFT Tech (Singapore) Pte. Ltd.

DigiFT是一家總部位於新加坡的機構級RWA代幣化及鏈上交易平台，也是全球首家獲得新加坡金融管理局牌照的鏈上市場。DigiFT為代幣化RWA提供全面的發行、托管和交易服務，並為瑞銀資產管理、景順、威靈頓管理及CMBI Asset Management等全球大型機構提供代幣化和分銷服務。

關於 Quantum Solutions Co., Ltd.

Quantum Solutions Co., Ltd.是一家在日本上市的科技公司，專注於人工智能技術、下一代數據中心基礎設施(AIDC)、Web3應用和內容技術的融合。公司的使命是秉承「實體資產配置准備+技術整合」(Physical Asset Preparation + Technological Integration)原則，成為連接亞洲資本與技術的創新橋梁。

