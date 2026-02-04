DigiFT攜手漢斯集團推出機構級全球房地產代幣化投資渠道

新加坡2026年2月4日 /美通社/ -- 受監管的機構級真實世界資產(RWA)數字資產交易所DigiFT今天宣布與全球領先的房地產投資管理公司漢斯集團(Hines)達成戰略合作，雙方將共同支持一項由漢斯集團發起並管理的房地產投資組合間接投資項目的合規鏈上代幣化發行與分銷。

該投資產品僅面向合格投資者、專業投資者及機構投資者開放，通過代幣化形式讓投資者參與一只基金，該基金所投資的漢斯集團全球房地產投資組合規模超60億美元。此次合作彰顯了頂尖資產管理機構與受監管數字平台的合作共識，雙方旨在優化資本市場基礎設施，同時不改變底層基金結構，亦不削弱監管保障機制。

這一合作是機構級私人房地產間接投資領域首批鏈上分銷實踐之一。私人房地產歷來以最低投資門檻高、運營要求複雜為特點，而此次推出的代幣化產品，也是首個與全球頂尖房地產投資管理公司管理的數十億美元級全球房地產投資組合底層資產直接掛鉤的代幣化工具。

革新個人投資者進入私人市場的路徑

私人房地產長期以來一直是機構投資組合的核心配置資產。隨著投資者對投資渠道便捷性、交易效率及跨境參與的需求不斷升級，這類資產的分銷模式正發生深刻變革。

全球私人房地產是機構投資組合中規模最大的資產類別之一。據Ocorian數據顯示，截至2025年9月，其全球市場規模估計達1.48萬億美元。隨著投資者追求跨市場周期的穩定收益、資產多元化配置及抗風險能力，私人財富對實物資產的配置比例持續攀升。在私人市場不斷擴張的背景下，全球頂尖資產管理機構正積極探索創新模式，以提升投資可及性、交易效率並擴大跨境覆蓋范圍。

漢斯集團私人財富解決方案全球負責人Paul Ferraro表示：「創新一直是漢斯集團優化投資策略、推進產品開發及完善分銷體系的核心驅動力。我們致力於通過現代化、合規的渠道，擴大全球投資者對機構級房地產資產的配置機會，同時堅守嚴格的治理標准與投資者保護機制。與DigiFT的合作，是我們在探索代幣化技術與鏈上分銷領域的重要一步，將為私人財富投資者提供更高效、更多元的投資選擇。」

漢斯集團私人財富解決方案亞洲區負責人Hao Zhan指出：「在亞洲市場，投資者正日益青睞通過高效、科技驅動的方式把握房地產投資機會。與DigiFT等受監管數字平台合作，將進一步強化我們為該地區不斷變化的需求量身打造安全、創新的投資渠道的能力。這一舉措不僅提升了資產的可及性，也體現了我們向亞太地區個人投資者提供機構級解決方案的堅定承諾。」

DigiFT的合規數字基礎設施，允許漢斯集團等資產管理機構在保留現有基金結構的前提下，實現數字發行與所有權追蹤，且不改變原有的資產管理模式、治理框架及監管要求。

DigiFT創始人兼集團首席執行官Henry Zhang表示：「此次合作反映了我們在機構市場觀察到的一個廣泛趨勢。代幣化並非要改變資產本身，而是在日益開放互聯的全球金融體系中，優化機構級投資策略的分銷、管理與獲取方式。」

機構協同發力，合規基礎設施護航

此次合作彰顯了代幣化技術在機構資本配置體系中的升級趨勢——在合規化、機構級鏈上基礎設施的支撐下，其應用場景正從短期、高流動性金融工具，逐步拓展至全球房地產等核心私募市場資產。

該合作構建的體系將實現以下功能：

數字發行與所有權記錄管理

面向跨司法轄區合格投資者的高效分銷

為未來合規的二級市場轉讓奠定基礎

對DigiFT而言，這一舉措進一步鞏固了其作為傳統資產管理機構與下一代資本市場基礎設施之間「機構橋梁」的地位。

漢斯集團憑借數十年的全球房地產投資與運營經驗，與DigiFT覆蓋全球資本市場的持牌發行、分銷及二級市場基礎設施服務形成優勢互補。雙方的合作彰顯了成熟資產管理機構與受監管數字平台的共同目標：在不削弱投資者保護力度、不降低監管合規標准的前提下，持續優化資本市場基礎設施。

關於DigiFT

DigiFT是下一代代幣化真實世界資產(RWA)平台，受新加坡金融管理局(MAS)及香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)監管。平台提供端到端數字資產服務，包括代幣化、發行、分銷、交易及即時流動性支持，專為機構級真實世界資產量身打造。DigiFT已獲得全球多家金融機構的信任，成為景順(Invesco)、瑞銀資產管理(UBS Asset Management)、星展銀行(DBS Bank)、招銀國際資產管理(CMBI Asset Management)、泰康資產管理（香港）(Taikang Asset Management (Hong Kong))、威靈頓投資管理(Wellington Management)等頂尖資產管理機構的鏈上代幣化與分銷合作伙伴。如需了解更多信息，可訪問www.digift.io。

關於漢斯集團

漢斯集團是全球領先的房地產投資管理公司，代表多元化的機構客戶及私人財富客戶持有並管理著價值918億美元[1]的各類資產。集團擁有68年行業經驗，全球30個國家的4600名員工每日致力於通過投資、開發和管理全球優質房地產項目，推動世界向前發展。如需了解更多信息，可訪問www.hines.com或在社交媒體上關注@Hines。

[1]：包括截至2025年6月30日漢斯集團全球機構及注冊投資顧問(RIA)管理的資產規模。

免責聲明：DigiFT和/或其關聯方盡力確保所提供信息的准確性和可靠性，但不對此作出任何保證，且不對因信息不准確、遺漏或基於本材料信息作出的任何決策、行動或不作為所導致的任何損失或損害承擔任何責任（無論是侵權責任、合同責任或其他責任）。本信息不構成任何認購、購買或參與上述產品/服務或其他提及服務相關交易的邀請、建議或要約。上述產品/服務僅通過授權合規中介機構向合格投資者、專業投資者及機構投資者提供。

作出任何投資決策前，請咨詢獨立的法律及財務顧問。擬交易該產品的客戶應充分知曉相關產品風險，並在作出投資決策前審慎評估自身投資目標、風險承受能力、財務狀況及特定需求。本內容僅為一般信息參考，不構成投資建議、要約或要約邀請，也不構成任何產品或服務的買賣要約。投資本文提及產品需符合相關法律規定及投資者資格要求。DigiFT的產品及服務僅通過授權合規中介機構向合格投資者提供。讀者在作出任何投資決策前，應咨詢獨立的法律、財務及稅務顧問。

SOURCE DigiFT