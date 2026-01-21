Digital Turbine 任命 Sea Yen Ong 為亞太區銷售地區副總裁
21 1月, 2026, 21:19 CST
隨著 Digital Turbine 繼續擴大在亞太區的業務，一位經驗豐富的行業領導者將推動品牌和廣告代理在亞太區的增長。
新加坡2026年1月21日 /美通社/ -- 全球領先的流動生態系統增長解決方案供應商 Digital Turbine (NASDAQ: APPS) 今天宣佈任命 Sea Yen Ong 為亞太區銷售地區副總裁。Sea Yen 將常駐新加坡，專責 Digital Turbine 在亞太區的品牌和廣告代理策略，以支援公司在亞太區的持續增長和投資。
踏入 2026 年，媒體團隊和廣告代理網絡精簡其營運並重新調整以提高績效和效率，而 Sea Yen 正值此重要的變革時期加入 Digital Turbine。他在任期間，將與亞太區的廣告代理和市場營銷人員緊密合作，透過 Digital Turbine 獨特的流動生態系統和優質體驗，推動更強大的品牌成果。
在加入 Digital Turbine 之前，Sea Yen 曾在 TikTok 和 Spotify 擔任高級領導職務，與廣告商緊密合作以推動市場增長。最近，他擔任 TikTok 國家總經理，負責領導商業策略，並與廣告代理和廣告商密切合作，以支援各個市場的增長。
在 DT，Sea Yen 將領導地區團隊在亞太區擴大流動廣告企劃的規模，利用 Digital Turbine 與領先電訊商、代工生產商 (OEM) 以及 82,000 多個 SDK 整合應用程式的獨家合作關係，在優質、沉浸式環境中將品牌與受眾緊密連繫，從而帶來真正的成效。
Digital Turbine 全球銷售高級副總裁 Jon Hudson 表示：「亞太區仍然是 Digital Turbine 的重要增長市場，我們正在投資以擴大市場覆蓋範圍，並深化與品牌和廣告代理的策略關係。Yen 的任命體現我們對該區的持續承諾。Yen 具備全球平台領導力、廣告代理的高度認受性和商業執行力等三方面難得的特質。他懂得如何建立市場，也明白如何為廣告商帶來真正的成效。我們非常高興他能加入公司。」
Sea Yen 表示：「亞太區是全球最有活力和最細緻入微的廣告市場之一，品牌對流動媒體的需求也不斷變化。Digital Turbine 為品牌提供一種與別不同的方式，透過有意義的流動體驗與消費者建立聯繫。我很高興加入這個團隊，與我們在亞太區的合作夥伴攜手合作，開拓新的機遇，取得更佳成果，並繼續為該區的品牌和代理打造具影響力的流動解決方案。」
關於 Digital Turbine
Digital Turbine (NASDAQ: APPS) 為全球領先的電訊公司、廣告商和出版商提供卓越的流動消費者體驗和成果。其端到端平台以獨特方式簡化合作夥伴提升品牌知名度、客戶獲取和盈利能力的流程，從而以更多方式、透過更多裝置將他們與更多消費者緊密聯繫。Digital Turbine 的總部位於北美，並在世界各地設有辦事處。www.digitalturbine.com
傳媒聯絡人
Daniel Gal
[email protected]
