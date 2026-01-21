Digital Turbine 任命 Sea Yen Ong 為亞太區銷售地區副總裁

隨著 Digital Turbine 繼續擴大在亞太區的業務，一位經驗豐富的行業領導者將推動品牌和廣告代理在亞太區的增長。

新加坡2026年1月21日 /美通社/ -- 全球領先的流動生態系統增長解決方案供應商 Digital Turbine (NASDAQ: APPS) 今天宣佈任命 Sea Yen Ong 為亞太區銷售地區副總裁。Sea Yen 將常駐新加坡，專責 Digital Turbine 在亞太區的品牌和廣告代理策略，以支援公司在亞太區的持續增長和投資。

踏入 2026 年，媒體團隊和廣告代理網絡精簡其營運並重新調整以提高績效和效率，而 Sea Yen 正值此重要的變革時期加入 Digital Turbine。他在任期間，將與亞太區的廣告代理和市場營銷人員緊密合作，透過 Digital Turbine 獨特的流動生態系統和優質體驗，推動更強大的品牌成果。

Digital Turbine 亞太區銷售地區副總裁 Sea Yen Ong

在加入 Digital Turbine 之前，Sea Yen 曾在 TikTok 和 Spotify 擔任高級領導職務，與廣告商緊密合作以推動市場增長。最近，他擔任 TikTok 國家總經理，負責領導商業策略，並與廣告代理和廣告商密切合作，以支援各個市場的增長。

在 DT，Sea Yen 將領導地區團隊在亞太區擴大流動廣告企劃的規模，利用 Digital Turbine 與領先電訊商、代工生產商 (OEM) 以及 82,000 多個 SDK 整合應用程式的獨家合作關係，在優質、沉浸式環境中將品牌與受眾緊密連繫，從而帶來真正的成效。

Digital Turbine 全球銷售高級副總裁 Jon Hudson 表示：「亞太區仍然是 Digital Turbine 的重要增長市場，我們正在投資以擴大市場覆蓋範圍，並深化與品牌和廣告代理的策略關係。Yen 的任命體現我們對該區的持續承諾。Yen 具備全球平台領導力、廣告代理的高度認受性和商業執行力等三方面難得的特質。他懂得如何建立市場，也明白如何為廣告商帶來真正的成效。我們非常高興他能加入公司。」

Sea Yen 表示：「亞太區是全球最有活力和最細緻入微的廣告市場之一，品牌對流動媒體的需求也不斷變化。Digital Turbine 為品牌提供一種與別不同的方式，透過有意義的流動體驗與消費者建立聯繫。我很高興加入這個團隊，與我們在亞太區的合作夥伴攜手合作，開拓新的機遇，取得更佳成果，並繼續為該區的品牌和代理打造具影響力的流動解決方案。」

