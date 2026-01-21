Digital Turbine、APAC営業担当リージョナル・バイス・プレジデントにSea Yen Ong氏を任命

APACにおけるDigital Turbineのプレゼンスが拡大する中、経験豊富な業界のリーダーが同地域のブランドと代理店の成長を促進

シンガポール, 2026年1月21日 /PRNewswire/ -- モバイル・エコシステム向け成長ソリューションのグローバルリーダーである Digital Turbine （NASDAQ：APPS）は本日、 Sea Yen Ong 氏をAPAC営業担当リージョナル・バイス・プレジデントに任命したと発表しました。Sea Yen氏は、シンガポールを拠点にAPACにおけるDigital Turbineのブランドおよび代理店戦略を指揮し、同社の継続的な成長と投資をサポートします。

Sea Yen氏がDigital Turbineに加わるのは、2026年に向けてメディア・チームと代理店のネットワークが業務を合理化し、パフォーマンスと効率性のための再調整を進める重要な変革期に当たります。本職務では、APAC全域の代理店やマーケティング担当者と緊密に連携し、Digital Turbine独自のモバイル・エコシステムとプレミアム体験を通じて、より強力なブランド成果を創出します。

Sea Yen Ong, Regional Vice President, Sales, APAC, Digital Turbine

Digital Turbine入社以前は、TikTokおよびSpotifyでシニアリーダーを務め、広告主と緊密に連携して市場の成長を促進してきました。直近では、TikTokでカントリー・ゼネラル・マネージャーを務め、商業戦略を主導し、代理店や広告主と緊密に連携して各市場での成長を支えました。

Digital TurbineにおいてSea Yen氏は、APAC全域におけるモバイルキャンペーンを展開するリージョナルチームを主導します。大手通信事業者やOEMとの独占的パートナーシップ、そして8万2,000以上のSDKが統合されたアプリを活用し、プレミアムで没入感のある環境でブランドとオーディエンスを結びつけ、真の成果を導きます。

Digital Turbineのグローバルセールス担当シニア・バイス・プレジデントを務めるJon Hudsonは、「APACは引き続きDigital Turbineにとって重要な成長市場であり、市場カバレッジを拡大し、ブランドや代理店との戦略的関係を深めるために投資を進めています。Yen氏の任命は、この地域に対する私たちの継続的なコミットメントを示すものです」と説明しました。「Yen氏は、グローバル・プラットフォームでのリーダーシップ、代理店からの信頼、商業面での実行力という稀有な能力を備えています。市場を構築する方法を熟知しており、広告主に真の成果をもたらすために何が必要かを理解しています。Yen氏を当社に迎えられることを大変嬉しく思います。」

Sea Yen氏は「APACは世界で最もダイナミックで多様性に富む広告市場の1つであり、ブランドがモバイルに求めるものも進化しています。Digital Turbineは、ブランドが有意義なモバイル体験を通じて消費者とつながるための差別化された方法を提供します」と述べました。「チームに加わり、APAC全域のパートナーの皆様と協力して新たな機会を引き出し、より強力な成果を推進し、地域全体のブランドや代理店のためにインパクトのあるモバイル・ソリューションを構築し続けることを楽しみにしています。」

