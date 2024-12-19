多美卡與「DRAGON BALL」首次聯名慶祝超人氣漫畫發行40周年

多美卡為TOMY Company旗下品牌

東京2024年12月19日 /美通社/ -- 位於東京葛飾區的 TOMY Company, Ltd.宣布將在2025年推出「Dream TOMICA TOMICA x DRAGON BALL」系列。這是多美卡(TOMICA)迷你合金車與集英社發行的全球人氣漫畫DRAGON BALL的首次合作。

圖標

TOMICA: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI1fl_49D0jm68.jpg

Dream TOMICA: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI2fl_9361e8m5.jpg

DRAGON BALL: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI3fl_s5qXCO2E.jpg

此次合作的首批產品包括「Son Goku's Kintoun」和「Bulma's Capsule No. 9 Motorcycle」（建議零售價：每台1,320日元，含稅），預計將於2025年春季在玩具專賣店、百貨公司/零售店玩具專區、多美卡專門店「TOMICA SHOP」、線上玩具商店及TOMY官方商城「Takara Tomy Mall」(https://takaratomymall.jp/shop/)發售。具體的預訂開始日期將稍後在多美卡官網 (https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/ （日本）)公布。

產品圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI4fl_tUoP44i1.jpg

這些產品計劃在13個亞洲地區發布，包括日本、中國大陸、韓國、香港特別行政區、台灣地區、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度尼西亞、越南和柬埔寨，未來還將拓展至其他地區（這些產品將逐步在日本以外的12個亞洲地區推出）。

Dream TOMICA TOMICA x DRAGON BALL系列是與DRAGON BALL（全球銷量已超過2.6億本）進行的合作。2024年恰逢DRAGON BALL發行40周年。TOMY Co.將以漫畫創作者鳥山明先生(Akira Toriyama)設計的魅力十足的車輛作為多美卡系列產品推出。

TOMY計劃於2025年發布「Red Ribbon Army Aircraft」、「Kamesennin's Wagon」、「Frieza's Small Pod」和「Gyumao's Vehicle」。該系列產品既適合兒童玩耍，也適合成人展示，TOMY Co.希望大家能在多美卡的世界里重現漫畫中的經典場景。

Dream TOMICA TOMICA x DRAGON BALL是「Dream TOMICA」系列的新成員，該系列秉承「多美卡夢幻合作」的理念，與受歡迎的角色和內容展開合作。

TOMY Company業務總部全球多美卡辦公室品牌業務總經理流石正(Tadashi Sasuga)表示：「與DRAGON BALL的合作真是一個我們引以為豪的夢想成真之作。我們非常興奮能夠與DRAGON BALL合作，希望這一系列能跨越性別、年齡與地域的界限，讓更多人感受到多美卡的魅力。」

關於Dream TOMICA TOMICA x DRAGON BALL系列

——Dream TOMICA TOMICA x DRAGON BALL: Son Goku's Kintoun

TOMY將原作中Son Goku騎Kintoun的經典場景以迷你車的形式還原，並配備透明展示支架，模擬飛行效果。Kintoun還可以手動推動滾動。

Son Goku's Kintoun圖片： https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI5fl_1Xg7fH2L.jpg

原漫畫場景示例：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI11fl_n9V801a5.jpg

產品尺寸：W35mm x H50mm x D55mm

——Dream TOMICA TOMICA x DRAGON BALL: Bulma's Capsule No. 9 Motorcycle

摩托車的設計忠實於漫畫原作，細節精準，車把可移動，並設計成可以自行站立的結構。

Bulma's Capsule No. 9 Motorcycle圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI6fl_lo32dAKs.jpg

原漫畫場景示例：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI12fl_Nznz360v.jpg

產品尺寸：W25mm x H45mm x 60mm

產品概述

發布日期：2025年春季

建議零售價：每台1,320日元（含稅）

目標人群：3歲及以上

版權聲明：(C) TOMY (C) Bird Studio /Shueisha Inc.

官網：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/dragonball/（日本）

銷售渠道：玩具專賣店、百貨公司/零售店玩具專區、多美卡專門店「TOMICA SHOP」、線上玩具商店及TOMY官方商城「Takara Tomy Mall」( https://takaratomymall.jp/shop/ )等。

更多產品將會在未來發布（發布日期待定）。

——Red Ribbon Army Aircraft: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI7fl_3OPD9H3D.jpg

——Kamesennin's Wagon: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI8fl_5vb9rzZl.jpg

——Frieza's Small Pod: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI9fl_MQtum4CO.jpg

——Gyumao's Vehicle: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202412101409/_prw_PI10fl_6i5b13GV.jpg

關於漫畫DRAGON BALL

DRAGON BALL自1984年起在《周刊少年Jump》連載，歷時約10年半，至今仍是日本漫畫的代表作。該漫畫系列全球銷量已突破2.6億本，即使在連載結束后，這部超級暢銷漫畫依然通過電視動畫、電影和遊戲等多種媒體形式持續吸引全球粉絲，保持着極高的熱度。2013年，在停播17年後，電影版復活，並接連創下票房佳績。2015年，在鳥山明先生的原作理念下，「Dragon Ball Super」系列開始播出。

2022年，電影《DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO》上映，登頂日本首映周末票房，同時在美國票房也首次取得了歷史性突破。2024年10月，為紀念漫畫連載40周年，全新動畫系列《DRAGON BALL DAIMA》推出，為《DRAGON BALL》歷史書寫了新的篇章。

關於多美卡和Dream TOMICA

多美卡是日本首個手掌大小的國産壓鑄迷你車系列，1970年首次發布。當時，國外製造的迷你車正當流行，而多美卡的誕生源自對讓日本兒童玩到更多日本本土品牌的迷你車的強烈願望。如今，它已經受到三代父母和孩子的喜愛。至今，公司已售出超過1170種不同的型號，總計超過7.45億輛（截至2024年4月）。

「Dream TOMICA」系列於2012年推出，旨在打造「你夢寐以求的多美卡合作」！該系列涵蓋了廣受各年齡段人群喜愛的熱門內容。

官方網站

多美卡:

https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/（日本）

https://www.tomy.cn/tomica（中國）

https://www.takaratomyasia.com/tomica（全球）

Dream TOMICA：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/lineup/dream/index.htm（日本）

SOURCE TOMY Company, Ltd.