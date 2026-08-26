TOMY的《TOMICA XROSS RESCUE》立體模型場景短篇動畫系列將於2026年8月26日上線播映

- 配套玩具將於10月1日在日本發售，後續登陸臺灣地區、香港特別行政區及韓國 -

東京2026年8月25日 /美通社/ -- 總部位於東京葛飾區的TOMY Company, Ltd. (TAKARATOMY)將於2026年8月26日（週三）起，在公司官方YouTube頻道「TAKARATOMY CHANNEL」(https://www.youtube.com/@takaratomychannel )上線播映《TOMICA XROSS RESCUE》。這部救援主題、採用立體模型場景製作的短篇動畫，以多美卡(TOMICA)合金仿真小車系列為主角，展現消防車與消防人員的精彩救援表現。

動畫主視覺圖：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI1fl_0lTP18SR.jpg

產品陣容圖：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI2fl_Y80T151Y.jpg

公司還將推出該動畫系列的配套玩具。作為玩具系列的第一彈，DX套裝、禮品套裝等10款新品將於2026年10月1日（週四）起，陸續在日本全國玩具專賣店、百貨商店及大型零售商的玩具賣場、TOMICA PLARAIL SHOP專賣店、線上商店以及TOMY官方購物平臺TOMY MALL (https://takaratomymall.jp/shop/)發售。品項包含大型車款TOMICA XROSS RESCUE 「XR01 XROSS RESCUE DRAGON」（建議售價：4950日圓，含稅），以及多美卡(TOMICA)合金小車系列中的TOMICA XROSS RESCUE 「XROSS HOVER」（建議售價：715日圓，含稅）。TOMY MALL預定於2026年8月27日（週四）開放預購。

繼2026年4月於中國大陸推出後，動畫與玩具系列「TOMICA XROSS RESCUE」將登陸日本，後續亦規劃陸續於臺灣地區、香港特別行政區及韓國上市。

TOMY Company, Ltd.品牌業務全球多美卡(TOMICA)事業部高級總經理流石正(Tadashi Sasuga)表示：「我們相信Asobi擁有無限潛力，能夠觸動人心，跨越世代與地域將人們聯結在一起。我們率先於中國大陸推出的《TOMICA XROSS RESCUE》，獲得當地孩童的共鳴，他們十分仰慕救援人員，覺得他們相當帥氣。自上線後約四個月期間（4月1日至8月14日），這部動畫於七大主流平臺(*)播放量突破620萬次，人氣可見一斑。」

「我們感到，這部作為全新實驗企劃推出、以立體模型場景製作的短篇動畫系列，獲得一眾多美卡(TOMICA)粉絲的肯定。受此鼓舞，我們計畫以多美卡(TOMICA)長期深受喜愛的亞洲市場為核心拓展本系列。這套充滿多美卡(TOMICA)獨特魅力與把玩價值、以救援車輛為主題的作品，我們十分期待看到它在日本、臺灣地區、香港特別行政區及韓國的發展。」

（*）七大主流平臺：bilibili / 微博 / RED-TAKARATOMY / RED-TOMICA / 微信 / TikTok / 快手

立體模型場景短篇動畫《TOMICA XROSS RESCUE》作品概要

圖片1：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI3fl_0ql5tnfh.jpg

《TOMICA XROSS RESCUE》講述「救援英雄帥氣英姿」這一經典故事，勇敢的消防員駕駛多美卡(TOMICA)多功能救援車輛，在危難時刻竭盡全力拯救生命。本動畫（每集約四分鐘）運用立體模型場景、人偶與迷你車輛打造寫實世界，呈現消防人員與救援車輛活躍的樣貌，結合定格動畫與遙控車拍攝技術製作而成。

- 作品名稱：TOMICA XROSS RESCUE

- 上線時間安排：

第1集和第2集：2026年8月26日（週三）下午5:00（日本標準時間）

*每集約4分鐘

- 播出頻道：

TOMY官方YouTube頻道「TAKARATOMY CHANNEL」

https://www.youtube.com/@takaratomychannel

* 後續亦將陸續於臺灣地區、香港特別行政區及韓國當地平臺播映

- 著作權標示：(C) TOMY

「TOMICA XROSS RESCUE」玩具系列新品說明

發售日期：10月1日（週四）

- 大型車款

共兩款

售價：每款4950日圓（含稅）

這組大型車玩具，可讓孩子體驗彈射釋放、駕駛多美卡(TOMICA)車輛的樂趣。

TOMICA XROSS RESCUE 「XR01 XROSS RESCUE DRAGON」

尺寸：寬110毫米、高120毫米、深240毫米

圖片2：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI4fl_0Sff6u7l.jpg

TOMICA XROSS RESCUE 「XR02 XROSS RESCUE TIGER」

尺寸：寬150毫米、高140毫米、深320毫米

圖片3：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI5fl_cdv1uKo2.jpg

- DX套組

售價：9130日圓（含稅）

TOMICA XROSS RESCUE 「XROSS RESCUE DRAGON & TIGER DX SET」

尺寸：寬150毫米、高125毫米、深540毫米（組合後）

DRAGON與TIGER可合體，成為威力更強的「HYPER XROSS RESCUE」。

圖片4：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI10fl_uilxBuM7.jpg

多美卡(TOMICA)合金仿真小車

共5款

售價：每款715日圓（含稅）

TOMY將推出五款多美卡(TOMICA)車型，各自具備展開機翼、旋轉螺旋槳等獨特機關。

發售日期：10月1日（週四）

TOMICA XROSS RESCUE 「XROSS HOVER」

尺寸：寬35毫米、高26毫米、深73毫米

圖片5：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI7fl_s8FrszJz.jpg

發售日期：11月21日（週六）

TOMICA XROSS RESCUE 「XROSS COPTER」

尺寸：寬31毫米、高34毫米、深76毫米

圖片6：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI8fl_0536M1M7.jpg

- 禮品套組

共兩款

每套皆收錄動畫中登場的「Dragon Team」（澤龍隊）與「Tiger Team」（伏虎隊）多美卡(TOMICA)車輛。

發售日期：11月21日（週六）

TOMICA XROSS RESCUE 「XROSS RESCUE DRAGON & TIGER TEAM TOMICA SET」

售價：2860日圓（含稅）

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TOMICA XROSS RESCUE 「XROSS RESCUE TIGER TEAM TOMICA SET」

售價：3465日圓（含稅）

圖片8：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202607243098/_prw_PI12fl_B7494M4B.jpg

通用資訊

- 適玩年齡：3歲及以上

- 動畫及玩具官方網站：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/xrossrescue/

- 銷售管道：日本全國玩具店、百貨公司及大型零售商的玩具賣場、多美卡(TOMICA)/PLARAIL專賣店「TOMICA PLARAIL SHOP」、線上商店、TOMY官方線上購物平臺TOMY MALL(https://takaratomymall.jp/shop/ )等。

- 著作權標示：(C) TOMY

關於多美卡(TOMICA)

官方網站：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

SOURCE TOMY Company, Ltd.