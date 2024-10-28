寶理塑料開發出短纖維素纖維增強型DURACON(R) 奪鋼 (R) POM牌號

可持續性更高

東京2024年10月28日 /美通社/ -- 工程塑料領域的全球領先企業寶理塑料株式會社(Polyplastics Co., Ltd.)宣布開發出采用短纖維素纖維進行增強的新型DURACON(R) 奪鋼 (R) POM牌號，在保持當今性能要求的同時降低了對環境的影響。這些新產品是寶理塑料DURACIRCLE(R)計劃的重點產品，該計劃旨在提供環保型工程塑料，推動循環經濟的發展。

圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202410218448/_prw_PI1fl_GYx4cB7s.png

與玻璃纖維增強型POM相比，新的短纖維素纖維牌號可在不顯著增加密度的情況下提高彎曲模量，從而實現輕質和高剛性。它們還保持了POM的優異滑動特性。纖維素是一種非食用的生物基材料，有助於社會的可持續發展，並且由於它也是一種能夠吸收大氣中二氧化碳的負碳材料，因此目前正受到廣泛關注。

這些新的DURACON(R) 奪鋼 (R) POM牌號使用的是通過溶劑法生產的再生纖維素纖維，幾乎不產生廢物。由於纖維素很難溶解在溶劑中，因此大多數纖維素纖維都是通過一種復雜的工藝生產出來的，即先將纖維素變性，溶解於溶劑中，然後進行紡絲，最後再次變性，變回纖維素。

然而，溶劑法是一種簡化的工藝，它無需變性，直接在溶劑中溶解纖維素並進行紡絲。這是一種高效的閉環式工藝，其中所使用的溶劑幾乎可以100%回收。這一獨特的生產工藝降低了環境影響，包括減少了二氧化碳排放。

與玻璃纖維填充的DURACON(R) 奪鋼 (R) POM相比，在使用碳鋼(S45C)作為配對材料時，以短纖維素纖維進行增強的牌號具有更低的動摩擦系數和更小的磨損。這意味著它們可以同時實現高剛性和優異的滑動性能。

新的POM牌號正在由終端用戶和加工商進行樣品試用。

另請訪問：https://www.polyplastics-global.com/en/approach/33.html

關於寶理塑料：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202410218448-O1-wTDt1Vhx.pdf

DURACON(R) 奪鋼 (R)和DURACIRCLE(R)是寶理塑料株式會社在日本和其他國家的注冊商標。

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.