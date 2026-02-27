寶理塑料推出採用消費後回收材料的新型PLASTRON® LFT等級

東京2026年2月27日 /美通社/ -- 全球領先的工程熱塑性材料製造商寶理塑料株式會社近日宣佈，成功開發出採用消費後回收(PCR)聚丙烯(PP)的新型 PLASTRON(R)長纖維增強熱塑性樹脂(LFT)等級產品。此次推出的兩款新開發等級在機械性能方面可與原生材料產品媲美，目前正處於樣品生產與性能評估階段。

作為寶理塑料推進可持續材料解決方案的重要舉措之一，這兩款新材料PLASTRON(R) RSG20011和RSG20013在配方中採用了30%以上的PCR含量，並結合30%–40%的玻璃纖維增強。新等級材料在高剛性、優異抗衝擊性等關鍵機械性能方面，與公司現有原生材料商業化產品保持同等水平。

通過採用從市場回收的PCR原材料，新開發等級有效降低了產品碳足跡(PCF)。與使用原生原材料的產品相比，該系列材料的碳足跡降低幅度超過20%。上述PCF數值依據GHG Protocol和ISO 14067標準計算，基於特定週期內的運營數據，並結合可靠數據庫的參考數值得出，相關數值並非保證值。

未來，寶理塑料將持續擴展其回收材料產品陣容，並進一步開發採用纖維素纖維等環保增強材料的解決方案，以滿足更廣泛的應用需求，並為構建更加可持續的社會作出貢獻。

寶理塑料將繼續拓展產品線，納入更多採用再生材料及纖維素纖維的產品。此舉將有助於降低環境影響，進一步提升滿足客戶多樣化需求的能力。

更多信息，請訪問：https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002F4N7YAK/231?language=en_US

關於寶理塑料

寶理塑料株式會社是工程熱塑性塑料開發和生產的全球領導者，產品涵蓋POM、PBT、PPS、LCP、PET、COC和LFT，其中POM、LCP與COC在全球市場中佔據領先份額。憑借60餘年的行業經驗，公司構建了覆蓋研發、生產與銷售的全球化網絡，持續為不斷變化的全球市場提供先進的解決方案。

PLASTRON(R)是寶理塑料株式會社在日本和其他國家的註冊商標。

