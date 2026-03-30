寶理塑料DURACON(R)奪鋼(R)POM被選用於突破性履帶式運輸系統

東京2026年3月25日 /美通社/ -- 寶理塑料株式會社(Polyplastics Co., Ltd.)旗下的DURACON(R)奪鋼(R)POM樹脂被總部位於東京的創新移動解決方案領先供應商CuboRex Co., Ltd.選用於其開發的一款獨特履帶式運輸系統。該創新運輸系統相較傳統腳輪推車，可大幅提升工廠及建築工地作業效率，其結構部件，即履帶外罩採用DURACON(R)奪鋼(R)POM材料制成。

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DURACON(R)奪鋼(R)POM具備高承載能力，可滿足生產現場重型物料搬運所需的強度，因此被選定用於履帶的白色部件。同時，POM具有優異的摩擦特性，在靜摩擦與動摩擦工況下均能保證性能穩定。該材料還兼具耐用性與可靠性，即便在嚴苛的現場環境中也能滿足抗破壞標准。經過與PA等其他樹脂對比測試後，DURACON(R)奪鋼(R)POM被選定為最優解決方案。

CuboRex的推車履帶可便捷安裝於現有推車上。履帶接觸面積更大，能降低單位面積載荷（接地壓力），減少摩擦阻力與下陷情況，大幅降低操作所需推力，即便在台階及凹凸路面也能平穩行進。同等工況下，轉向性能亦得到提升。傳統腳輪難以完成的操作變得輕鬆簡便，顯著減輕操作人員負擔。該履帶還可更順暢地適配牽引車與自動導引車(AGV)，避免因停車或貨物掉落造成時間損失。

物料搬運需求持續增長，日本市場亦蘊藏巨大潛力。為推車加裝履帶，無需購置新的專用運輸推車，在利用現有設備的同時實現作業效率大幅提升。該解決方案既能降低成本又能提高安全性，在全球市場同樣具備廣闊前景，未來有望應用於物流、制造、建築等多個行業。

該應用案例表明，選材可以改變現場生產力，其意義超越了單純的材料供應。DURACON(R)奪鋼(R)POM作為核心材料，助力CuboRex實現創新設計，推動運輸作業效率的提升。

詳情請訪問：https://www.polyplastics.com/global/s/ourapproach/a5nRB000002hUOHYA2/239?language=en_US

關於CuboRex Co., Ltd.和寶理塑料：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202603185867-O1-v9SRWvjD.pdf

DURACON(R)奪鋼(R)是寶理塑料株式會社在日本及其他國家和地區的注冊商標。

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.