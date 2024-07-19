DX&VX進展順利並加速推進口服肥胖治療葯開發

對比全球後期臨床試驗結果，確認療法顯著

通過早期對外授權、全球聯合臨床試驗、研究經費投入等方式加速開發肥胖療法

韓國首爾2024年7月19日 /美通社/ -- 因開發口服GLP-1肥胖治療葯而備受矚目的DX&VX正在加速優化新葯候選物質。

GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）是DX&VX正在開發的一種口服肥胖治療藥物，它是一種通過抑制食慾和增加飽腹感來減少體重的激素，可用於治療肥胖症。

DX&VX研究人員開發出了有機化合物，可以每天口服一次，無需注射。

肥胖治療葯研發公司正在積極展開新型口服GLP-1有機化合物藥物的臨床試驗，由此可見，這一領域的重要性與日俱增。

迄今為止，DX&VX已利用其AI創新型新葯設計技術獲得了優秀的候選物質，並計劃在今年內再提交至少兩種物質的專利申請。

這一研究成果受到了國內外業界和眾多製藥公司的高度關注，一些公司開始探索與DX&VX合作的可能性。

在這些成果的基礎上，DX&VX有望通過早期對外授權、全球聯合臨床試驗、科研經費投入等多種方式，進一步加快口服GLP-1肥胖治療葯的開發。隨着後續研究成果的出爐和專利申請工作的不斷推進，DX&VX開發的肥胖治療藥物有望在未來建立起更強的市場競爭力。

DX&VX相關負責人表示：「 目前的研究成果和研發進展代表我們已經取得重要成果，證明了口服肥胖治療葯有望滿足市場對安全性和功效性的需求。我們會不斷推進研發工作，開發更多創新療法，爭取早日實現創新治療藥物的商業化，並在國際學術會議上展示這些成果。」

SOURCE Dx&Vx