Dx&Vx兩月內在拉美連簽兩份材料轉移協議 旗下KRNA技術獲公私領域雙重認可

新聞提供者

Dx&Vx

10 8月, 2026, 20:17 CST

- 7月與阿根廷生物製藥企業、8月與南美公共衛生機構接連簽署KRNA材料轉移協議
- 公司累計5份材料轉移協議中已有兩份落地拉美，加速佈局區域醫藥市場

韓國首爾2026年8月10日 /美通社/ -- 生物製藥公司Dx&Vx (DXVX, KRX: 180400)宣佈，其在7月和8月兩個月內，先後在拉丁美洲簽署了兩份與KRNA常溫長效核酸穩定平台相關的材料轉移協議(MTA)。繼7月與阿根廷一家生物製藥公司達成拉美首份合作協議後，該公司又於8月牽手拉美一所頂尖公共衛生機構，簽署了第二份合約，獲得了公私領域合作方的雙重認可。

兩月內接連拿下公私領域合作方

KRNA
KRNA

本次阿根廷合作方是當地頂尖疫苗研發生產企業；今年6月，雙方在BIO International Convention（簡稱BIO USA）上初次接洽，僅間隔約一個月便敲定合作協議。而本次簽約的南美公共衛生機構，雙方早在去年10月就開始對接，歷經約10個月技術審核後才完成簽約。該機構自主生產疫苗，產品供應整個拉美地區；疫情期間，也曾承接全球藥企的新冠疫苗代工生產業務。根據兩份協議約定，兩家合作機構名稱不予對外披露。

通過快速落地與嚴苛審核雙重檢驗

一份協議僅耗時一月便與私營企業落地，另一份則通過公共機構長達10個月的多層級審核。KRNA技術能順利走完兩種截然不同的合作路徑，說明其既滿足私營企業追求高效落地的需求，也符合公共機構對安全標準、公共利益的嚴格要求。

完成上述兩份協議後，Dx&Vx旗下KRNA相關材料轉移協議累計已達5份，其中兩份集中在近兩個月落地拉美地區。該公司表示，對於超低溫冷鏈基礎設施建設難度較大的地區，常溫儲存技術市場需求尤其旺盛；拉美地區多熱帶、亞熱帶氣候，內陸諸多區域交通通達性不足，恰好高度契合該技術的應用場景。

拉美：全球增速最快的醫藥市場之一

MarketDataForecast數據顯示，拉美醫藥市場規模預計將從2025年的1360億美元增長至2034年的2506億美元，復合年均增長率7.03%；其中生物製藥板塊增長勢頭更為迅猛，市場規模將由2025年的356億美元增長至2034年的816億美元，復合年均增長率9.67%。另據IMARC Group報告，僅阿根廷一國醫藥市場規模，就將從2025年的123億美元擴張至2034年的218億美元。

首席執行官Kwon Kyu-Chan：「技術領先實力的客觀佐證」

Dx&Vx首席執行官Kwon Kyu-Chan表示：「與阿根廷企業從初次會面到敲定合作僅耗時一月，直觀證明了我們技術的領先價值。而與公共衛生機構歷經近一年溝通才落地的這份協議，意義尤為特殊。我們將以此為支點深耕拉美公共採購市場，全力拓展更多合作關係，推進技術對外授權落地。」

關於KRNA

KRNA是Dx&Vx自主研發的常溫長效核酸穩定平台，品牌名取自「Kinetic RNA」，已於去年完成商標註冊。該平台可適配多種核酸類產品，涵蓋mRNA疫苗、RNA療法、DNA疫苗、適配體、基因療法以及基因編輯工具等。材料轉移工作完成後，合作方將按照自身內部標準獨立開展穩定性測試，該環節是後續達成技術對外授權協議的關鍵驗證步驟。

SOURCE Dx&Vx

來自同一來源

Dx&Vx (DXVX)在BIO USA上與40餘家全球企業洽談

Dx&Vx (DXVX)在BIO USA上與40餘家全球企業洽談

Dx&Vx在2026年美國生物技術大會暨展覽會（簡稱「BIO USA」）順利推進全球合作對接工作，大幅提升其海外藥物授權合作項目的行業曝光度。 專業醫療診斷與藥物研發企業Dx&Vx (DXVX, KOSDAQ: 180400)於7月1日發佈公告稱，在6月22日至25日於聖迭戈舉辦的BIO...

COREE宣佈發現糖尿病與肥胖患者獨特微生物組生物標誌物

9月15日，COREE宣佈，其與意大利研究團隊合作，在全球範圍內首次識別出糖尿病和肥胖患者特有的微生物組生物標誌物。該公司由同時也是Dx&Vx最大股東的林鍾潤(Chong-Yoon Lim)會長領導。...
此來源更多新聞稿

探索

生物技術

生物技術

制藥業

制藥業

醫療制藥

醫療制藥

保健與醫院

保健與醫院

相關題材的新聞稿