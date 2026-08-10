Dx&Vx兩月內在拉美連簽兩份材料轉移協議 旗下KRNA技術獲公私領域雙重認可

本次阿根廷合作方是當地頂尖疫苗研發生產企業；今年6月，雙方在BIO International Convention（簡稱BIO USA）上初次接洽，僅間隔約一個月便敲定合作協議。而本次簽約的南美公共衛生機構，雙方早在去年10月就開始對接，歷經約10個月技術審核後才完成簽約。該機構自主生產疫苗，產品供應整個拉美地區；疫情期間，也曾承接全球藥企的新冠疫苗代工生產業務。根據兩份協議約定，兩家合作機構名稱不予對外披露。

通過快速落地與嚴苛審核雙重檢驗

一份協議僅耗時一月便與私營企業落地，另一份則通過公共機構長達10個月的多層級審核。KRNA技術能順利走完兩種截然不同的合作路徑，說明其既滿足私營企業追求高效落地的需求，也符合公共機構對安全標準、公共利益的嚴格要求。

完成上述兩份協議後，Dx&Vx旗下KRNA相關材料轉移協議累計已達5份，其中兩份集中在近兩個月落地拉美地區。該公司表示，對於超低溫冷鏈基礎設施建設難度較大的地區，常溫儲存技術市場需求尤其旺盛；拉美地區多熱帶、亞熱帶氣候，內陸諸多區域交通通達性不足，恰好高度契合該技術的應用場景。

拉美：全球增速最快的醫藥市場之一

MarketDataForecast數據顯示，拉美醫藥市場規模預計將從2025年的1360億美元增長至2034年的2506億美元，復合年均增長率7.03%；其中生物製藥板塊增長勢頭更為迅猛，市場規模將由2025年的356億美元增長至2034年的816億美元，復合年均增長率9.67%。另據IMARC Group報告，僅阿根廷一國醫藥市場規模，就將從2025年的123億美元擴張至2034年的218億美元。

首席執行官Kwon Kyu-Chan：「技術領先實力的客觀佐證」

Dx&Vx首席執行官Kwon Kyu-Chan表示：「與阿根廷企業從初次會面到敲定合作僅耗時一月，直觀證明了我們技術的領先價值。而與公共衛生機構歷經近一年溝通才落地的這份協議，意義尤為特殊。我們將以此為支點深耕拉美公共採購市場，全力拓展更多合作關係，推進技術對外授權落地。」

關於KRNA

KRNA是Dx&Vx自主研發的常溫長效核酸穩定平台，品牌名取自「Kinetic RNA」，已於去年完成商標註冊。該平台可適配多種核酸類產品，涵蓋mRNA疫苗、RNA療法、DNA疫苗、適配體、基因療法以及基因編輯工具等。材料轉移工作完成後，合作方將按照自身內部標準獨立開展穩定性測試，該環節是後續達成技術對外授權協議的關鍵驗證步驟。

SOURCE Dx&Vx