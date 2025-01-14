Dx&Vx以開發通用疫苗為契機，提出下一代傳染病應對新範式

新聞提供者Dx&Vx
14 1月, 2025, 15:14 CST
- 準備開展基於鐵蛋白平台的類病毒顆粒通用冠狀病毒疫苗的全球二期臨床試驗
- 基於一期臨床試驗中顯示的卓越安全性與免疫反應，計劃擴展給藥途徑和適應症
韓國首爾2025年1月14日 /美通社/ -- 自新冠疫情以來，mRNA疫苗被視為預防傳染病最重要的平台，並繼續在多個領域得到應用。然而，該技術仍存在一些局限性，包括對超低溫儲存的需求，以及與遞送mRNA所需的脂質納米顆粒(LNP)相關的副作用。
最近，新型平台技術正在嶄露頭角，成為mRNA疫苗的替代方案。
其中一種新興平台技術是類病毒顆粒(VLP)疫苗技術。雖然沒有mRNA疫苗廣為人知，基於鐵蛋白納米平台的VLP疫苗因其結構穩定性，被認為有顯著增強免疫反應的潛力。VLP模仿目標病毒的結構特性，以類病毒的方式呈現抗原。尤其是基於鐵蛋白納米平台的VLP疫苗，正在被評估為一種強大的平台，能夠同時容納多種病毒抗原，從而適應各種突變。
DXVX(180400)近日從斯坦福大學獲得了基於鐵蛋白納米平台的VLP技術開發的創新通用冠狀病毒疫苗的全球開發權。這一合作的達成得益於COREE集團主席兼DXVX主要股東Chong-Yoon Lim先生的努力與推動。
鐵蛋白是一種儲存鐵的蛋白質，可根據pH條件自組裝成中空的球形納米顆粒。Dx&Vx的VLP疫苗利用這種基於鐵蛋白的納米顆粒平台，將冠狀病毒的刺突蛋白呈現在其表面，從而構建出通用冠狀病毒疫苗。基於鐵蛋白的VLP疫苗在結構上模擬新冠病毒的大小和形狀，使免疫系統能夠將其識別為真實病毒。這種VLP疫苗能夠誘導強大的細胞毒性T細胞反應，有效對抗病毒感染。
人類免疫系統通過體液免疫和細胞免疫來防禦病毒感染，這一過程被稱為「交叉呈遞」。能夠同時激發這兩種免疫系統的疫苗，與僅誘導抗體生成的疫苗相比，能提供更強大和持久的免疫力。
細胞毒性T細胞在摧毀被病毒感染或癌變的細胞中起關鍵作用。它們並不直接識別抗原，而是通過主要組織相容性復合體（MHC）分子呈遞的抗原片段來識別並清除受感染的細胞。
值得注意的是，Dx&Vx的疫苗設計能夠強烈誘導體液免疫和細胞免疫，使其優於傳統以抗原蛋白為基礎、主要集中於體液免疫的疫苗。這款基於鐵蛋白的VLP疫苗，目前正在準備全球二期臨床試驗，預計將展現出比現有疫苗更強的免疫誘導效果。
根據美國沃爾特-裡德陸軍研究所(WRAIR)進行的動物研究，基於鐵蛋白的VLP疫苗的中和抗體水平比mRNA疫苗高出十倍以上。此外，中國武漢病毒研究所的報告顯示，基於鐵蛋白的VLP疫苗優於mRNA疫苗。這些研究結果表明，與傳統疫苗平台相比，基於鐵蛋白的VLP疫苗可能提供更卓越的保護效果。
此外，該疫苗在室溫下的穩定性可達兩周，並顯示出在此前未接觸過病毒的機體中也能誘導強免疫反應的能力。這些特性使其區別於基於mRNA的疫苗。該平台還驗證了其在多價疫苗中的應用潛力，可覆蓋廣泛的突變，同時在給藥途徑和其他方面具有多樣優勢。
Dx&Vx的VLP通用冠狀病毒疫苗已在美國和南非完成一期臨床試驗，與mRNA疫苗進行了抗體滴度和不良反應方面的比較。結果確認了這一疫苗平台的技術優勢。
基於鐵蛋白平台的VLP疫苗預計將擴展至針對流感、埃博拉等各種致命病毒的疫苗開發，在未來的大流行應對中發揮關鍵作用。
Dx&Vx的一位代表表示：「我們正在開發的基於鐵蛋白平台的VLP疫苗的最終目標，是為全人類提供一種安全、卓越、便捷的疫苗，最大程度保護人類免受各種致命傳染病的侵害。」
SOURCE Dx&Vx
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