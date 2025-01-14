Dx&Vx以開發通用疫苗為契機，提出下一代傳染病應對新範式

其中一種新興平台技術是類病毒顆粒(VLP)疫苗技術。雖然沒有mRNA疫苗廣為人知，基於鐵蛋白納米平台的VLP疫苗因其結構穩定性，被認為有顯著增強免疫反應的潛力。VLP模仿目標病毒的結構特性，以類病毒的方式呈現抗原。尤其是基於鐵蛋白納米平台的VLP疫苗，正在被評估為一種強大的平台，能夠同時容納多種病毒抗原，從而適應各種突變。

DXVX(180400)近日從斯坦福大學獲得了基於鐵蛋白納米平台的VLP技術開發的創新通用冠狀病毒疫苗的全球開發權。這一合作的達成得益於COREE集團主席兼DXVX主要股東Chong-Yoon Lim先生的努力與推動。

鐵蛋白是一種儲存鐵的蛋白質，可根據pH條件自組裝成中空的球形納米顆粒。Dx&Vx的VLP疫苗利用這種基於鐵蛋白的納米顆粒平台，將冠狀病毒的刺突蛋白呈現在其表面，從而構建出通用冠狀病毒疫苗。基於鐵蛋白的VLP疫苗在結構上模擬新冠病毒的大小和形狀，使免疫系統能夠將其識別為真實病毒。這種VLP疫苗能夠誘導強大的細胞毒性T細胞反應，有效對抗病毒感染。

人類免疫系統通過體液免疫和細胞免疫來防禦病毒感染，這一過程被稱為「交叉呈遞」。能夠同時激發這兩種免疫系統的疫苗，與僅誘導抗體生成的疫苗相比，能提供更強大和持久的免疫力。

細胞毒性T細胞在摧毀被病毒感染或癌變的細胞中起關鍵作用。它們並不直接識別抗原，而是通過主要組織相容性復合體（MHC）分子呈遞的抗原片段來識別並清除受感染的細胞。

值得注意的是，Dx&Vx的疫苗設計能夠強烈誘導體液免疫和細胞免疫，使其優於傳統以抗原蛋白為基礎、主要集中於體液免疫的疫苗。這款基於鐵蛋白的VLP疫苗，目前正在準備全球二期臨床試驗，預計將展現出比現有疫苗更強的免疫誘導效果。

根據美國沃爾特-裡德陸軍研究所(WRAIR)進行的動物研究，基於鐵蛋白的VLP疫苗的中和抗體水平比mRNA疫苗高出十倍以上。此外，中國武漢病毒研究所的報告顯示，基於鐵蛋白的VLP疫苗優於mRNA疫苗。這些研究結果表明，與傳統疫苗平台相比，基於鐵蛋白的VLP疫苗可能提供更卓越的保護效果。

此外，該疫苗在室溫下的穩定性可達兩周，並顯示出在此前未接觸過病毒的機體中也能誘導強免疫反應的能力。這些特性使其區別於基於mRNA的疫苗。該平台還驗證了其在多價疫苗中的應用潛力，可覆蓋廣泛的突變，同時在給藥途徑和其他方面具有多樣優勢。

Dx&Vx的VLP通用冠狀病毒疫苗已在美國和南非完成一期臨床試驗，與mRNA疫苗進行了抗體滴度和不良反應方面的比較。結果確認了這一疫苗平台的技術優勢。

基於鐵蛋白平台的VLP疫苗預計將擴展至針對流感、埃博拉等各種致命病毒的疫苗開發，在未來的大流行應對中發揮關鍵作用。

Dx&Vx的一位代表表示：「我們正在開發的基於鐵蛋白平台的VLP疫苗的最終目標，是為全人類提供一種安全、卓越、便捷的疫苗，最大程度保護人類免受各種致命傳染病的侵害。」

SOURCE Dx&Vx