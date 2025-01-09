Dx&Vx：從mRNA疫苗到納米顆粒疫苗----開啟新疫苗時代

采用一款通用冠狀病毒疫苗：強大的交叉免疫效果應對病毒變異

韓國首爾2025年1月9日 /美通社/ -- COVID-19疫情大大改變了全球醫療衛生系統和疫苗技術。mRNA疫苗的加速審批和快速流通為傳染病應對提供了新范式，突顯了快速采取行動的必要性。

盡管mRNA疫苗取得了成功，但也存在一些缺陷，包括對變異病毒的效果有限、長期免疫效果不足、授權費用高昂，以及對冷鏈分發和存儲的高度依賴。

為此，DX&VX采用了斯坦福大學開發的基於納米顆粒的通用冠狀病毒疫苗。COREE Group主席兼 DXVX主要股東Chong-Yoon Lim通過努力與說服促成了這一合作。該新型疫苗提供了一種針對冠狀病毒變異的「交叉免疫效果」，可以口服或鼻腔注射，激發黏膜免疫和全身免疫。這種雙重免疫方式預計能有效防止突破性感染，這是COVID-19疫情期間的一個重大挑戰。此外，它的穩定結構預計將簡化存儲和流通。

突破性感染指的是在接種疫苗後仍然感染病毒。疫情期間，這一問題隨著變異病毒的傳播而成為關鍵問題。

由DX&VX研發的疫苗利用納米顆粒形成病毒樣顆粒(VLP)結構作為抗原。與傳統疫苗僅依賴特定的棘突蛋白不同，這種方法瞄准病毒的多個區域，促進更廣泛的免疫反應，能夠識別並阻止各種變異株。這一方法解決了傳統疫苗開發周期的局限性——需要為每一種新出現的變異病毒研發新疫苗。

該納米顆粒疫苗的30納米大小與病毒相似，增強了巨噬細胞的吞噬作用，並刺激了補體系統和單核巨噬細胞系統的強烈免疫反應，超越了傳統疫苗的免疫反應。

與mRNA疫苗提供約六個月的中和抗體效力不同，納米顆粒疫苗在僅需每年一次加強針的情況下，就能夠維持對冠狀病毒變種的高中和抗體效價（基於動物實驗標准）。

納米顆粒疫苗的關鍵在於其抗體結合機制。傳統抗體像是鑰匙，能精確結合特定抗原，而納米顆粒疫苗誘導的抗體能夠靈活結合多個部位，從而識別多樣的變異株。

這款通用冠狀病毒疫苗主要通過兩種給藥方法增強免疫：全身注射激活體液免疫，在血液中產生抗體；而鼻腔注射可刺激黏膜免疫，有效阻止病毒在呼吸道黏膜的早期入侵。這一雙重免疫方式顯著降低了突破性感染的風險。

DX&VX首席執行官Kevin Kwon強調：「基於納米顆粒的通用冠狀病毒疫苗是一種創新的方法，克服了現有疫苗的局限，並提供了對多種變異的更廣泛保護。它在防止突破性感染方面具有重要潛力。」

目前該疫苗正在臨床試驗階段，在美國和南非的第一階段試驗中取得了令人鼓舞的結果。隨著COVID-19等變異傳染病的持續威脅，這款基於納米顆粒的通用冠狀病毒疫苗有望成為應對未來這種傳染病的強大「生物防御技術」。

SOURCE Dx&Vx