楷和醫療集團「Early Check, Early Hope乳你健康起動」 乳癌無懼，粉紅同行

10月13日為國際粉紅服飾日，楷和醫療鼓勵全體員工一起穿著粉紅服飾及粉紅絲帶胸針，以行動表達對乳癌患者的關心，及喚起大眾對乳癌的關注。

粉紅禮品包 關懷成日常

楷和醫療特別推出的粉紅禮品包，旨在讓關懷與支持成為日常生活的一部分。每個禮品包內含多項實用乳房健康資訊，設計精緻，助你每日關注健康與乳癌意識，當中包括：

資訊單張

乳房自我檢查卡

乳房檢查計劃優惠

粉紅絲帶胸針

品牌贊助健康禮品

精美禮品：楷和醫療特製的粉紅便攜鏡子，隨時隨地關愛自己。

凡於10月內自費接受3D 乳房X 光造影或於10月13日（粉紅服飾日）到診之女士，可獲派發粉紅禮品包乙份。

《乳妳同健 1:1 慈善計劃》 再下一城

繼年初推出的《乳妳同健1:1慈善計劃》，楷和醫療延續我們對基層女性健康的關注，於10月推出第二階段，冀向基層婦女送出300份免費3D乳房造影檢查及醫療諮詢服務。 邀請大眾一起加入關愛自己和她人健康。女士凡於FemWell自費進行一個3D乳房造影檢查，楷和醫療將資助一位基層女士免費接受乳癌篩檢。計劃透過與非牟利機構 – 明愛社區發展服務-單親家庭互助中心及香港婦女中心協會攜手合作，由他們安排受惠的女性使用服務，讓更多女性獲得及時的醫療關注。

粉紅夥伴 業界攜手推廣乳房健康

楷和醫療將於10月起與不同企業界別宣揚乳你健康起動訊息，率先為葛蘭素史克有限公司（GSK） 及 輝瑞香港（Pfizer Hong Kong）藥廠的員工舉辦講座，探討乳房健康、日常自我乳房檢查技巧、乳癌的診斷與治療，以便早日發現健康問題，爭取最佳治療時機。

楷和醫療堅信，透過共同的努力與關懷，必能真正提升女性的健康意識。楷和醫療將持續與志同道合的企業及團體推動多元化的健康活動，協助廣大市民增進健康認知，及早預防與治療。

Early Check, Early Hope乳你健康起動活動詳情：https://shorturl.at/QeoxH

乳房定期檢查計劃6折優惠: https://shorturl.at/MDypS

楷和醫療集團簡介

楷和醫療集團（簡稱「楷和醫療」）秉承以人為本、建立誠信醫療的理念。我們的宗旨是，憑藉全面的醫療服務為病人提供預防、診斷、治療和各種健康狀況的持續管理的一站式醫療方案。

我們擁有卓越的專科醫療團隊和技術，集團擁有25位專科及普通科醫⽣駐診，涵蓋⾄少15個專科領域，為病⼈提供適切的治療；配合與客人有效的溝通，我們可提供個性化的醫療護理， 確保病人在諮詢醫療服務、就診過程、和建立健康生活方式的過程中獲得最佳的體驗，成為他們信賴的醫療夥伴。

FemWell 簡介

楷和醫療旗下女性健康品牌FemWell 打造「女性健康中心」，與專業的女性團隊拍住上，關注女性全人健康。我們的旨在以精益求精的醫療專業、和跨專科的女性專家團隊全方位關注女性健康、助女性邁向康盛人生。

我們的服務不止於疾病診斷治療，更希望幫助病人處理疾病根源、培養健康生活方式，恢復並維持健康。

成立女性健康中心為FemWell推廣計劃的第一部曲，展望未來， FemWell將不斷提供豐富的健康資訊和身心健康工作坊、個人化的治療方案，讓女士更加關注個人健康，正視全面的身心狀況。

