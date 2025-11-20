EDC 慶祝進駐印度二十周年

深化與加拿大第七大貿易夥伴的經濟紐帶

安大略省渥太華 2025年11月21日 /美通社/ -- 加拿大出口發展局（Export Development Canada，簡稱「EDC」）正慶祝其進駐印度市場二十週年，標誌著過去二十年來加拿大與印度之間貿易與經濟聯繫的持續深化。此里程碑彰顯出加拿大出口信用機構致力協助加拿大企業，於全球增長最快的經濟體之一取得成功。

「值此慶祝 EDC 進駐印度週年之際，我們共同歡慶這項長期以來為兩國帶來互利共贏的夥伴關係。加拿大經濟發展委員會在印度的駐地存在，對連結加拿大創新成果與印度蓬勃發展機遇發揮關鍵作用。我們將共同推動糧食安全、能源轉型和供應鏈彈性方面的共同優先事項，以建立更強大的經濟未來。」加拿大國際貿易部長 Maninder Sidhu 如是說

過去五年間，加拿大與印度的雙邊貿易額增長超過 30%，至 2024 年達到 133 億美元。印度是快速成長的印度太平洋地區中最重要的市場之一，也是加拿大的戰略目的地，因其專注於貿易多元化。印度擁有 15 億人口，其中近三分之二年齡在 35 歲以下，國內生產總值達 3.8 萬億美元，年增長率達 6.6%，是全球第五大經濟體，也是加拿大出口商日益重要的貿易夥伴。去年，加拿大與印度的雙邊貨物及服務貿易額達 309 億美元，使印度成為加拿大第七大貿易夥伴。

EDC 國際市場資深副總裁 Todd Winterhalt 表示：「我們致力於深化加拿大對印度的貿易和投資，包括農業食品、先進製造、清潔技術、汽車、關鍵礦產和數位技術等關鍵行業。20 年來，加拿大和印度企業已經建立了堅固的貿易生態系統， 建立在持久的合作夥伴關係之上，例如加拿大出口發展局與印度頂尖企業集團 —— 包括 Tata Group、阿迪亞•比爾拉集團及信實工業——長期以來的合作關係。這些企業隸屬於 EDC 的「市場領導者合作計劃」，該計劃透過提供結構化融資與戰略支援，協助加拿大出口商接軌全球供應鏈。通過這種合作夥伴關係，我們協助促進兩個經濟體之間的雙邊貿易和經濟合作。」

EDC 在印度：二十載深耕與成長軌跡

自 2005 年於新德里設立首個代表處，並於 2007 年擴展至孟買以來，EDC 已促成加拿大與印度之間超過379億加元的貿易與投資。此增幅較二十年期間增長 176%，彰顯出印度作為出口市場的持續動能及其戰略重要性。在整個期間，EDC 一直與聯邦合作夥伴一起作為 Team Canada 的一部分，以推進共同優先事項，並協助加拿大公司在印度取得成功。目前，印度是加拿大第二大服務出口市場，商品出口第十位，去年的總出口達到 215 億美元。

僅在 2024 年，EDC便為印度境內逾400家加拿大客戶提供支持，促成超過 14 億美元的商業交易。許多活躍於該地區的加拿大企業，皆深耕於清潔科技、農食產業、先進製造、汽車與電動車，以及數碼經濟等高成長領域。

南亞和東南亞區域副總裁 Nathan Nelson Andrew 表示：「在印度實地工作，讓我們能夠了解該國的快速增長、創業精神和創新的動力。印度的規模和增長軌跡，為加拿大企業帶來絕佳機會。作為當今全球供應鏈中的關鍵樞紐，印度為加拿大出口商提供與全球夥伴合作的機會，開拓新興產業領域，並促進兩國間的可持續成長。」

加拿大在印度的商業成功

總部位於英國哥倫比亞的 Avenex 塗裝科技有限公司在過去十年中擴大了其業務，從只有兩名員工的小型初創公司，發展成為在六個國家擁有 4,000 多名員工的全球公司。

EDC 通過出口保證計劃（Export Guarantee Program，簡稱「EGP」）的支持促進了這種快速擴展，該計劃有助於為 AveneX 在印度的製造設備提供資金。這項支援使 AvenEx 得以履行來自《財富》500 強企業的大型採購訂單，大規模確保原材料供應，並加速其國際化發展。目前，AvenEx 在印度擁有六座製造廠區，於當地僱用超過2,500名員工。

