加拿大出口發展局 (EDC) 支援首筆南韓貸款，為樂天購物提供 2 億美元融資

安大略渥太華 2025年11月19日 /美通社/ -- 加拿大出口發展局（Export Development Canada，簡稱「EDC」）宣佈向韓國最大、最多元化的零售集團之一樂天購物有限公司 (Lotte Shopping Co., Ltd.) 提供 200 萬美元貸款。這是 EDC 在韓國的第一筆貸款交易。此亦為樂天購物與 EDC 的首筆合作交易，雙方於今年九月簽署了市場領導者合作關係 (MLP) 計劃諒解備忘錄 (MOU)，未來三年內 EDC 可為樂天購物提供高達 5 億美元的財務支持。

本次交易包括 EDC 與其銀行合作夥伴三井住友銀行 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 提供的 1.5 億美元擔保，該銀行還將額外向樂天購物提供 5,000 萬美元直接融資。這項融資旨在提高公司的資本支出，並加強樂天購物在其百貨公司、大型市場、超市和電子商務平台的零售業務。截至 2024 年 12 月，零售業龍頭樂天購物在全球營運 902 間門市，其中多數位於南韓，並在越南與印尼持續擴展據點。樂天購物隸屬於樂天集團，該集團為南韓第五大財閥。

此融資以韓圜 (KRW) 計價，為 EDC 創先河之舉。透過提供當地貨幣融資，EDC 協助韓國合作夥伴如樂天購物更有效地管理外匯風險。此舉彰顯出 EDC 對在印太地區優先市場（包括韓國）建立信任、深化關係的長期承諾。

自 2023 年 10 月開設當地代表處以來，EDC 在韓國的業務版圖持續擴展。團隊深化了與韓國企業及合作夥伴的聯繫，使 EDC 成為值得信賴的合作夥伴，並積極促進加拿大與韓國在當地的貿易與投資擴展。

EDC 主席兼行政總裁 Alison Nankivell 表示：「這個里程碑標誌著 EDC 在韓國令人興奮的新篇章。通過與樂天購物的合作關係，我們從簽署 MLP 協議迅速轉向完成首次交易。這是強大合作可以實現何事的明確示例。這項開創先河的交易，體現了 EDC 以經過度身訂造的解決方案去滿足當地市場需求，同時彰顯出我們致力於深化合作夥伴關係，支持加拿大企業在韓國等充滿活力的市場拓展業務。我們與樂天購物這樣的業界領導者合作，並擁有其區域網絡和專業知識，期待為加拿大出口商從農業食品到先進科技開拓新途徑，進入南韓、印尼、越南和其他關鍵東盟市場等關鍵市場，同時我們合作加強加拿大跨印度太平洋的貿易聯繫。」

加拿大國際貿易部長 Maninder Sidhu 表示：「上個月，我與 Carney 總理一起穿越印度太平洋，包括訪問韓國，在那裡我親身看到該國和當地為加拿大和我們的加拿大出口商帶來了令人難以置信的機會。EDC 與樂天購物之間的合作，彰顯出加拿大致力於透過與韓國等戰略夥伴合作，推動貿易多元化發展。我們將繼續加強印度-太平洋地區的合作夥伴關係，以促進加拿大的經濟關係，為加拿大企業創造機會，並確保我們的長期繁榮。」

作為 MLP 備忘錄的一部分，EDC 和樂天購物的合作還將促進市場情報交流，協助加拿大企業更有效地開拓並進入韓國及其他印太地區市場。此項合作夥伴關係亦將促進樂天購物高層與加拿大企業高管之間的戰略互動，共同探索在加拿大進行潛在投資、合資企業及合作夥伴關係的可能性，以深化雙邊貿易與經濟聯繫。

樂天集團副董事長兼集團零售總部行政總裁 Samuel Sanghyun Kim 表示：「我們與 EDC 合作感到榮幸和興奮，這將有助於我們透過樂天購物創造韓國第一購物目的地。作為第一步，我們將利用 EDC 的財務支援促進我們的資本項目，進一步改善零售業務的購物體驗。我們也期待與 EDC 合作，將加拿大最好的產品帶給韓國的客戶，同時攜手合作，透過樂天購物在全球（包括越南、印尼及加拿大）的各項計劃，發掘多元契機以進一步鞏固雙方夥伴關係。」

韓國是加拿大第七大商品貿易夥伴，在亞洲地區排名第三，雙方商品貿易額於 2024 年達到 245 億美元。加拿大去年對南韓出口商品總值達 76 億美元，在農產品、海鮮、清潔技術及高科技商品領域的商機持續增長。2015 年簽署的《加拿大－韓國自由貿易協定》(Canada–Korea Free Trade Agreement; CKFTA)，以及 2022 年建立的全面戰略夥伴關係，進一步鞏固了雙邊關係，為加拿大出口商在亞洲最具活力且營商環境友善的市場之一開啟新的機遇大門。

EDC 簡介

加拿大出口發展局 (EDC) 是由加拿大政府擁有的金融企業，致力於幫助加拿大企業在國內外發揮影響力。EDC 擁有加拿大公司所需的金融產品和知識，協助該等公司自信地進入新市場、降低金融風險，並從當地走向全球，拓展業務。EDC 和加拿大的公司正在攜手為全部加拿大人建立一個更繁榮、更強大和可持續發展的經濟。如欲查看更多資料來了解我們如何協助貴公司，請致電 1-800-229-0575 或瀏覽 www.edc.ca 。

