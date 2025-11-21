Kehadiran EDC selama 20 tahun di India

Memperdalam hubungan ekonomi dengan mitra dagang terbesar yang ketujuh bagi Kanada

OTTAWA, ON, 20 Nov. 2025 /PRNewswire/ - Export Development Canada (EDC) merayakan 20tahun keberadaannya di India, penguatan hubungan perdagangan danekonomi antara Kanada dan India selama dua puluh tahun. Pencapaian ini mencerminkan komitmen EDC untuk membantu perusahaan Kanada meraih kesuksesan di salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya tercepat di dunia.

"Saat ulang tahun pengoperasian EDC di India, kami merayakan kemitraan yang telah memberikan manfaat bagi kedua negara seiring berjalannya waktu. Kehadiran EDC di India berperan penting dalam menghubungkan inovasi Kanada dengan peluang dinamis di India. Bersama-sama, kita akan memajukan prioritas bersama dalam hal ketahanan pangan, transformasi energi, dan ketahanan rantai pasokan untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih kuat," kata Maninder Sidhu, Menteri Perdagangan Internasional.

Selama lima tahun terakhir, perdagangan bilateral antara Kanada dan India mencapai pertumbuhan lebih dari 30% menjadi $13,3 miliar pada tahun 2024. India adalah salah satu pasar terpenting di kawasan Indo Pasifik yang berkembang pesat dan tujuan strategis bagi Kanada karena berfokus pada diversifikasi perdagangan. Dengan penduduk sebanyak 1,5 miliar, hampir dua pertiganya berusia di bawah 35 tahun, dan PDB sebesar AS$3,8 triliun yang bertumbuh 6,6% per tahun, India adalah negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia dan mitra yang semakin penting bagi eksportir Kanada. Tahun lalu, perdagangan bilateral di bidang barang dan jasa antara Kanada dan India mencapai $30,9 miliar, sehingga India menjadi mitra dagang terbesar ketujuh bagi Kanada.

"Kami berkomitmen untuk memperdalam perdagangan dan investasi Kanada di India dalam berbagai sektor utama seperti pertanian pangan, produksi canggih, teknologi bersih, otomotif, mineral penting, dan teknologi digital," kata Todd Winterhalt, Wakil Presiden Senior bidang Pasar Internasional di EDC. "Selama 20 tahun, bisnis Kanada dan India telah mengembangkan ekosistem perdagangan yang kuat berlandaskan kemitraan yang langgeng seperti hubungan jangka panjang EDC dengan perusahaan konglomerat terkemuka asal India seperti Tata Group, Aditya Birla Group, dan Reliance Industries. Perusahaan-perusahaan ini adalah bagian dari Market Leader Partnership Program EDC, yang menyediakan pembiayaan terstruktur dan dukungan strategis untuk memfasilitasi akses eksportir Kanada ke rantai pasokan global. Melalui kemitraan tersebut, kami membantu meningkatkan perdagangan bilateral dan kerja sama ekonomi antara kedua negara."

EDC di India: Dampak dan pertumbuhan selama 20 tahun

Sejak mendirikan perwakilan pertamanya di New Delhi pada tahun 2005 dan berekspansi ke Mumbai di tahun 2007, EDC telah memfasilitasi perdagangan dan investasi lebih dari $37,9 miliar antara Kanada dan India. Hal ini menunjukkan peningkatan 176% selama dua puluh tahun, yang menegaskan momentum berkelanjutan dan arti penting India secara strategis sebagai pasar ekspor. Selama periode tersebut, EDC bekerja sama dengan berbagai mitra federal sebagai bagian dari Tim Kanada untuk memajukan prioritas bersama dan membantu perusahaan Kanada mencapai kesuksesan di India. Saat ini, India adalah pasar ekspor terbesar kedua di bidang jasa dan ke-10 dalam hal barang bagi Kanada, dengan total ekspor mencapai $21,5 miliar tahun lalu.

Di tahun 2024 saja, EDC mendukung lebih dari 400 pelanggan Kanada di India dan memfasilitasi bisnis senilai lebih dari $1,4 miliar. Banyak perusahaan Kanada yang aktif beroperasi di India dalam berbagai sektor yang pertumbuhannya tinggi seperti teknologi ramah lingkungan, pertanian pangan, produksi canggih, otomotif dan kendaraan listrik, dan ekonomi digital.

"Karena berada di India, secara langsung kami dapat melihat pertumbuhan yang cepat, semangat kewirausahaan, dan dorongan untuk berinovasi di negara ini," kata Nathan Nelson Andrew, Regional Vice-President untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara. "Skala dan lintasan pertumbuhan India menghadirkan peluang luar biasa bagi bisnis Kanada. Sebagai pusat penting dalam rantai pasokan global saat ini, India memberi kesempatan kepada eksportir Kanada untuk bekerja sama dengan mitra global, memanfaatkan sektor-sektor yang sedang berkembang, dan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan di kedua negara."

Kesuksesan bisnis Kanada di India

AvenEx Coating Technologies Inc. dari British Columbia meningkatkan pengoperasiannya dalam dua puluh tahun terakhir, telah berkembang dari perusahaan rintisan kecil dengan dua karyawan saja hingga menjadi perusahaan global dengan lebih dari 4.000 karyawan di enam negara.

Ekspansi yang cepat ini terjadi berkat dukungan EDC melalui Export Guarantee Program (EGP), yang membantu membiayai peralatan pabrik AvenEx di India. Dukungan ini memungkinkan AvenEx memenuhi sejumlah besar pesanan pembelian dari perusahaan Fortune 500, mendapatkan bahan mentah dalam skala besar, dan mempercepat pertumbuhannya di dunia internasional. Saat ini, AvenEx memiliki enam pabrik di India dengan lebih dari 2.500 karyawan.

