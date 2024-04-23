「Eddid ONE」及「Eddid ONE USA」擴大全球網絡 覆蓋22個國家及地區，連繫環球市場脈搏

香港2024年4月23日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）宣布，旗下智能交易應用程式「Eddid ONE」及美股專屬交易應用程式「Eddid ONE USA」進一步將全球網絡拓展至覆蓋22個國家及地區，並在各地的Google Play及App Store平台正式上架，為客戶提供先進、便捷的專屬智能服務。

該程式現已覆蓋全球六大洲，包括主要國際金融市場如香港、美國、英國、澳洲、台灣和日本等22個地區，未來將持續拓展至更多新興市場，構建集團的環球網絡。

「Eddid ONE」及「Eddid ONE USA」應用程式一直以其簡潔介面和多元功能深受市場青睞。而艾德證券期貨所提供的「Eddid ONE」程式不僅提供即時市場數據、獨家投資策略、研究報告等資訊，更配備AI助手，利用大數據及人工智能等技術，在預篩股票池中，根據歷史表現結合當日開市早段表現作出走勢預測，為用戶提供大市方向展望；同時利用人工智能技術預測股票的目標價，滿足不同投資者的需求。

客戶現在即使身處世界不同角落，都可以繼續透過「Eddid ONE」及「Eddid ONE USA」應用程式，緊貼全球市場的最新動態，體驗集團的一站式專屬智能服務。

未來，集團將進一步發揮在金融科技領域的領先優勢，持續革新和提升「Eddid ONE」及「Eddid ONE USA」功能，致力於為客戶打造更全面、高效、安全的金融服務體驗。

*投資有風險，交易需謹慎

關於艾德金融

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將高端人工智能技術及最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於﹕金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及另類投資；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。

關於Eddid Securities USA Inc.

艾德金融控股有限公司通過其經營子公司提供全方位的金融經紀和財務顧問服務。其子公司艾德證券美國（「Eddid USA」）為美國金融業監管局（FINRA）和證券投資者保護公司（SIPC）會員，在美國受證券交易委員會（「SEC」）監管，提供包括經紀帳戶在內的投資服務和產品，受美國州法律管轄。注意Eddid USA僅在美國持牌經營，未在其他司法管轄區註冊。因此，Eddid USA及其提供的產品和服務均未有在美國以外的任何其他司法管轄區註冊。

請注意，「Eddid ONE USA」僅適用於 Eddid Securities USA Inc. 的客戶。

本通訊僅用於資訊目的，並不構成對任何金融買賣或銷售的要約。

SOURCE 艾德金融