向黎巴嫩提供緊急援助：「教育不容等待」(Education Cannot Wait) 與策略夥伴撥出額外 150 萬美元，作為協助黎巴嫩的「第一緊急應變方案」；ECW 在黎巴嫩的撥款總額迄今已超過 2,580 萬美元

多達 120 萬人因戰亂加劇被迫流離失所，兒童處境堪憂。由聯合國兒童基金會 (UNICEF) 提供的 ECW First Emergency Response 將為高風險地區帶來優質的全面教育，惠及 20,330 名兒童。

紐約2024年10月17日 /美通社/ -- 為應對黎巴嫩不斷升級的危機，「教育不容等待」(Education Cannot Wait, ECW）與戰略合作夥伴今天宣布，將撥出 150 萬美元的額外資金，讓受戰亂影響的女孩和男孩可以安心接受優質教育。

在 ECW 及其策略夥伴努力擴展教育規模，以應對以黎衝突升級之際，聯合國兒童基金會 (UNICEF) 將「第一緊急應變方案」(First Emergency Response) 的援助金，在黎巴嫩的教育領域使用，當地的衝突已造成約 120 萬人痛失家園。ECW 在黎巴嫩總值 2,580 萬美元的投資組合，已為 120 萬名兒童提供優質的全面教育。

「黎巴嫩又一次飽遭戰火蹂躪。當前的以黎衝突，讓黎巴嫩的教育制度岌岌可危，可能導致無數兒童學習落後，甚至被迫輟學。孩子們徘徊死亡邊緣，家庭被迫逃離家園，而寶貴的學校基礎設施則化作頹垣敗瓦。聯合國內的全球緊急和長期危機教育基金「教育不能等待 」(Education Cannot Wait) 組織執行主任 Yasmine Sherif 表示：「女孩和男孩都有權擁有人身安全、獲得保護並感到希望，這一切只有優質教育方能實現。我們必須更加努力，務求不會在黎巴嫩遺下任何孩子或老師。」

「敵對行動的升級，使黎巴嫩幾十年來的死亡人數創下最高紀錄，也造成流離失所的人數遽增，程度前所未見，」聯合國兒童基金會駐黎巴嫩代表 Edouard Beigbeder 表示：「由於近 60% 的公立學校被用作收容所，公立學校的新學年開學日期被迫延遲，使黎巴嫩的教育制度陷入困境，120 萬名兒童和青少年需要立即接受具包容性的優質教育。學校應儘量保持開放，提供教學、讓學生學習，並在這危急時期為兒童和青少年提供重要的心理支援。如果我們未能在教育層面作出強而有力的集體回應，黎巴嫩未來的穩定與繁榮將岌岌可危。」

加強用於教育業界策略的支援費用，對維持現時教育相當重要，讓兒童能夠在下個學年重返校園。隨著資金加碼，「第一緊急應變方案」現在將可照顧到 20,330 名流離失所的兒童和青少年，與今年三月宣布的 220 萬美元 ECW 援助金所針對的 7,530 名兒童相比，可照顧的人數顯著增加。

快速應變的重點，在於為流離失所的兒童提供具包容性且安全的教育機會。此計劃將找出樞紐學校，以擴展樞紐學校的營運能力，吸納新的學生。計劃還專注於在備受保護和具包容性的學習環境中，提供優質的學習成果，並為女童和殘障兒童提供有針對性的訓練和干預措施。在重建教育、讓教育更勝以往的同時，這項投資也著重於恢復教育系統並加強其靈活性。

SOURCE Education Cannot Wait