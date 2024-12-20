Education Cannot Wait 基金宣布撥款 2,000 萬美元在乍得推行多年期復原能力計劃，ECW 基金在當地的總撥款已超過 6,100 萬美元

這筆擴大的撥款將由聯合國兒童基金會 (UNICEF) 聯同當地及國際夥伴推行，以應對日益嚴峻的需求，當地已有 320 萬名兒童失學。

紐約2024年12月21日 /美通社/ -- 乍得是世界上最貧困的國家之一。總體而言，該國超過三分之一的人口需要人道主義援助。鄰國蘇丹的戰亂、部族衝突、氣候變化及其他問題，正導致更多人被迫流離失所，並窒礙數百萬學童的求學之路。

為應對這些日益嚴峻的危機，Education Cannot Wait (ECW) 及其策略夥伴今日宣布撥款 2,000 萬美元，以擴大基金在乍得推行的「多年期復原能力計劃」，為約 66,000 名受危機影響的兒童及青少年提供支援。

日益加劇的需求已導致乍得有 320 萬名兒童失學。

這筆撥款將由聯合國兒童基金會 (UNICEF) 聯同乍得政府以及多個當地及國際夥伴推行。ECW 在乍得的撥款至今已超過 6,100 萬美元，並已惠及超過 880,000 名兒童，為他們提供安全、希望和機會，而這些都只有優質教育才能賦予。

ECW 的啟動撥款是對乍得「人道主義應對計劃」的一大貢獻，該計劃呼籲提供 2,820 萬美元的教育經費。然而，整體而言，仍有 50% 的人道主義援助呼籲未獲撥款。

「乍得為難民敞開大門，並將難民兒童融入國家教育體系。這是難民保護工作的典範。然而，當前的需求遠超現有資源。我們必須支持乍得維繫其對難民的支援。我們需要更多財政資源，而公共及私營機構亦有責任作出承擔。透過大幅增加撥款，我們能夠且必須加強資助，以確保乍得的難民兒童、青少年及其教師能夠獲得具質素和有保障的學習環境。配合其他措施，這對難民教育來說是一項至關重要的投資，亦是實踐我們在『全球難民論壇』上所作的共同承諾。」Education Cannot Wait 基金執行總監 Yasmine Sherif 表示。該基金是聯合國轄下專注於緊急情況和長期危機中的教育的全球基金。

「整體而言，教育正面臨相當嚴峻的挑戰。『多年期復原能力計劃』的支援對滿足乍得的緊急教育需求發揮著關鍵作用。這項支援不僅可以應對當前的教育危機，亦間接促進受影響省份的社會經濟發展。我們感謝 Education Cannot Wait 基金持續支援乍得的緊急教育工作，並鼓勵其繼續支援我們應對迫切教育需求的工作。」乍得國民教育和公民促進部長 Mamadou Gana Boukar 先生說。

乍得是全球收容最多難民的國家之一。該國有超過 170 萬人被迫流離失所，當中包括 120 萬名難民。流離失所、糧食和營養不足、緊急醫療狀況，以及氣候災難的影響，仍然是導致乍得人道主義需求的四大主因。

這些因素，加上逃離蘇丹戰亂的大批難民湧入，以及來自中非共和國和喀麥隆的回國人士，正為國家資源帶來沉重壓力，並窒礙普及教育的進程。約有 320 萬名兒童及青少年失學。即使他們能夠上學，教育質素亦往往欠佳，高昂的學費令兒童無力負擔，而氣候變化導致惡劣天氣加劇，令上學之路更添險阻。

「聯合國兒童基金會感謝 Education Cannot Wait 基金對乍得受複雜危機影響的學齡兒童的堅定支持。『多年期復原能力計劃』的第二期旨在確保兒童能夠獲得具包容性的優質教育。這項計劃將在未來數年加強教育體系應對各種挑戰的韌性，尤其是在瓦達伊省和東洛貢省。只要同心協力，我們定能改變乍得兒童的命運，為他們建設光輝的未來。」聯合國兒童基金會駐乍得署理代表 Marcel Ouattara 博士說道。

在這項啟動撥款所惠及的 66,600 名兒童當中，超過 40% 將會是難民兒童。該計劃亦會培訓逾 1,500 名教師，範疇涵蓋衝突及風險減少、精神健康及心理社會支援，以及教學法。該計劃亦致力協助兒童登記出生、支援弱勢女童，以及為殘疾兒童提供適切的學習途徑，並取得了重大進展。

關於 Education Cannot Wait (ECW)：

Education Cannot Wait (ECW) 是聯合國轄下專注於緊急情況及長期危機中教育事務的全球基金。我們為難民、國內流離失所者及其他受危機影響的兒童提供優質教育，確保無一被遺漏。ECW 透過多邊體系運作，一方面加快危機應變速度，另一方面透過多年期計劃將即時救援與長期介入措施互相結合。ECW 與各國政府、公共及私營捐助者、聯合國機構、民間社會組織，以及其他人道主義及發展援助機構緊密合作，以提升效率，並摒棄各自為政的應對方式。ECW 迫切呼籲公共及私營機構的捐助者加大援助力度，以惠及更多弱勢兒童及青少年。

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附加資訊可在以下網址查看：www.educationcannotwait.org

SOURCE Education Cannot Wait