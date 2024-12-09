Education Cannot Wait（ECW）高層使命團在埃塞俄比亞呼籲提出大膽創新的融資解決方案，迫切應對900萬名受危機影響的輟學兒童的教育需求

此次使命期間宣佈了一項新的500萬美元Education Cannot Wait（ECW）首輪緊急反應資助，使ECW在該國的總投資達到9300萬美元。

紐約2024年12月9日 /美通社/ -- 在埃塞俄比亞舉行的聯合高層使命團結束時，Education Cannot Wait（簡稱ECW）全球大使、丹麥財政部長Nicolai Wammen與ECW執行董事Yasmine Sherif呼籲捐助方採取大膽行動，加大力度推出創新融資解決方案，為埃塞俄比亞及其他受危機影響的國家數百萬兒童提供優質教育。

由於持續的暴力、氣候災難及廣泛的強迫流離失所，目前約有900萬名兒童在埃塞俄比亞無法上學——這一數字相比2022年增加了三倍，令人震驚。全國近18%的學校遭摧毀或損壞。埃塞俄比亞還是非洲第三大難民接待國，僅在2023至2024年間，就有超過20萬名來自蘇丹和索馬里的新難民湧入，進一步加劇了現有資源的壓力。

ECW的高層代表團前往提格雷地區，該地區正從一場持續三年的衝突中恢復，這場衝突使教育陷入完全停擺。代表團參觀了受益於ECW及策略夥伴資助的學校，並會見了當地的兒童、家長和教師。代表團親眼目睹了由聯合國及國際和本地民間社會夥伴——包括聯合國兒童基金會（UNICEF）、挪威難民委員會（Norwegian Refugee Council）、拯救兒童（Save the Children）和「Imagine1Day」——在與政府緊密合作下實施的ECW支持項目的影響。僅在一所學校，去年由於ECW資助的綜合干預措施，入學人數增長了令人印象深刻的20%。

「埃塞俄比亞的教育危機是當今世界上最大的無聲危機之一。然而，我們正見證著ECW投資所帶來的令人印象深刻的影響。無論是女孩還是男孩，對學習的熱情都十分明顯。「我們現在需要支持他們，並緊急向策略性捐助夥伴呼籲提供額外資金。」聯合國緊急與長期危機教育全球基金Education Cannot Wait執行董事Yasmine Sherif表示。

在此次使命期間，Sherif宣布了一項新的500萬美元首輪緊急反應（FER）資助，使自2017年以來，ECW在埃塞俄比亞的總投資超過9300萬美元。這項新的FER資助由聯合國兒童基金會（UNICEF）（400萬美元）和本地組織Imagine1Day（100萬美元）與其聯盟夥伴共同實施，旨在應對奧羅米亞（Oromia）和阿法爾（Afar）地區的緊急需求。近期的衝突重燃、社區間暴力、乾旱和流離失所進一步破壞了當地的教育服務。這些緊急干預將基於ECW上月宣佈的2400萬美元多年度韌性計劃（Multi-Year Resilience Programme），該計劃針對的是阿姆哈拉（Amhara）、索馬里（Somali）和提格雷（Tigray）地區的需求。

「目睹高質量教育在最複雜的危機情況下改變人生的力量，令人感到欣慰。我遇到了堅強而富有韌性的男女孩，感謝ECW的支持，他們正重新回到學習中，療癒並茁壯成長。然而，衝突、氣候變遷及其他危機每年仍然將數百萬兒童拒諸校園之外——無論是在埃塞俄比亞還是其他地區。按部就班的做法無法應對這一挑戰。我呼籲私營部門夥伴加入ECW的努力，投資於新的創新融資策略，以填補日益擴大的缺口。」丹麥財政部長及ECW全球大使Nicolai Wammen表示。

截至目前，ECW在埃塞俄比亞的多年度與緊急投資已經惠及超過55萬名兒童和青少年，提供了全面的支持。

「聯合國兒童基金會埃塞俄比亞分會及其夥伴對ECW持續的專注支持深表感激。兒童應該待在課堂裡，感謝ECW，全國各地的兒童都能在安全的環境中學習和玩耍。」聯合國兒童基金會埃塞俄比亞代表Aboubacar Kampo博士表示。

「Imagine1Day對這項ECW首輪緊急反應資助深表感激。借助這一慷慨的支持，我們將為阿法爾地區的13,000多名無學可上的兒童提供安全的學習環境，其中60%為女孩，13%為殘障兒童。這項計劃不僅將提升他們的福祉，還將賦予他們發揮最大潛力的能力。鑑於埃塞俄比亞的緊急教育資金嚴重不足，這筆資助對於確保受危機影響的兒童獲得所需的教育和支持，以構建更光明的未來至關重要，」Imagine1Day國家主任Seid Aman博士表示。

ECW的投資與埃塞俄比亞人道主義應對計劃（HRP）及埃塞俄比亞教育部門發展計劃第六期相一致。ECW緊急呼籲提供額外資源，以填補2024年HRP急需教育資金6400萬美元的缺口。

SOURCE Education Cannot Wait