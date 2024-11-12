多維科技在Electronica和SPS展會上推出用於遊戲手柄的新型TMR感測器晶片

- 創新的TMR技術以無漂移的耐用性、更長的電池壽命和卓越的感應解析度全面提升遊戲體驗

德國慕尼克，紐倫堡和中國張家港2024年11月12日 /美通社/ -- 專注於隧道磁阻（TMR）技術的磁感測器領先製造商多維科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)在Electronica和SPS展會上正式推出了開創性的TMR2615/TMR2617感測器晶片系列。 這些尖端產品憑藉卓越性能和創新特點，突破了傳統遊戲手柄感測器的性能局限，為用戶帶來了更加流暢、耐久和高效的遊戲體驗。

TMR2615/TMR2617感測器晶片系列基於MDT自主研發的TMR技術，結合可程式設計ASIC，支援面向特定應用場景的定製化參數設定。 這種設計確保了大規模生產中的高一致性和卓越性能，完美適配於遊戲手柄中的搖桿和觸發按鍵的多樣化需求。

面向消費電子領域的突破性技術

與傳統的碳膜或霍爾效應感測器相比，MDT的TMR感測器具有顯著優勢：

無磨損、無漂移：非接觸式設計確保耐久性和性能的穩定性。

低功耗設計：功耗低於0.3mA，是霍爾效應感測器的1/10至1/5，顯著延長了電池的壽命。

高精度與快速回應：高信噪比與大動態範圍帶來更順暢的遊戲控制體驗。

卓越的溫度穩定性：在各種操作環境下性能表現始終如一。

TMR2615採用緊湊的DFN封裝（2x2x0.55mm和1.6x1.6x0.5mm）。 TMR2617可作為霍爾效應感測器的直接替代方案，與標準SOT23-3封裝相容，簡化硬體升級。

成功上市與積極反饋

自2024年初上市以來，TMR2615/TMR2617迅速贏得市場青睞並實現量產。 多家知名製造商已將其廣泛應用於新一代遊戲手柄產品中。 以下來自國際市場的行業評價充分證明瞭它們的價值：

展望未來：多維科技的新目標

目前，TMR2615/TMR2617系列已實現大批量供貨。 多維科技計劃將TMR技術擴展至更多消費電子應用領域，如磁控遊戲鍵盤和滑鼠滾輪。 此外，MDT也推出了集成X/Y軸感應的雙軸TMR感測器原型，進一步推動用戶體驗的全面升級。

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MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，在中國北京、上海、成都、寧波，日本東京和美國加利福尼亞州聖何西設有分公司。MDT 擁有多項獨特的專利技術和最先進的製造能力，可批量生產高性能、低成本 TMR 磁感測器以滿足嚴格的應用需求。多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。

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