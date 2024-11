MDT stellt auf der Electronica und SPS hochmoderne TMR-Sensoren für Gaming-Joysticks vor

Innovative TMR-Technologie definiert Spielerlebnis neu – driftfreie Haltbarkeit, verlängerte Akkulaufzeit und überlegene Sensorauflösung

MÜNCHEN und NÜRNBERG, Deutschland, und ZHANGJIAGANG, China, 12. November 2024 /PRNewswire/ – MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein weltweit führender Anbieter von Magnetsensoren, der sich auf die Tunnelmagnetowiderstands-Technologie (TMR) spezialisiert hat, stellt auf der Electronica und der SPS seine bahnbrechende TMR2615/ TMR2617-Serie vor. Diese hochmodernen TMR-Sensoren sind bereit, das Spielerlebnis mit außergewöhnlicher Leistung und innovativen Funktionen zu revolutionieren.

Spielverändernde Technologie für Unterhaltungselektronik

TMR2615/TMR2617 basieren auf der proprietären TMR-Technologie von MDT, die in einen programmierbaren ASIC integriert ist und werkseitig auf benutzerdefinierte parametrische Ziele zugeschnittene Voreinstellungen bietet. Dies gewährleistet eine hohe Konsistenz und optimale Leistung in der Großserienproduktion und erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen an Daumensticks und Trigger-Tasten in Gaming-Controllern.

Im Vergleich zu herkömmlichen Kohlenstoff-Film- oder Hall-Effekt-Sensoren bieten die TMR-Sensoren von MDT unvergleichliche Vorteile:

Verschleißfreier, driftfreier Betrieb: Die berührungslose Konstruktion gewährleistet eine lang anhaltende, stabile Leistung.

Verlängerte Batterielebensdauer: Verbraucht weniger als 0,3 mA, was die Spielzeit im Vergleich zu Hall-Effekt-Sensoren, die 5 bis 10 Mal mehr Strom verbrauchen, erheblich verlängert.

Hohes Signal-Rausch-Verhältnis mit großem Dynamikbereich: Bietet verbesserte Präzision und Reaktionsfähigkeit für nahtlose Kontrolle.

Außergewöhnliche Temperaturstabilität: Zuverlässige Leistung in einem breiten Spektrum von Betriebsbedingungen.

Der TMR2615 ist in kompakten DFN-Gehäusen (2 x 2 x 0,55 mm und 1,6 x 1,6 x 0,5 mm) erhältlich. Der TMR2617 dient als Drop-in-Ersatz für Hall-Effekt-Bauelemente und bietet Kompatibilität mit Standard-SOT23-3-Footprints für mühelose Upgrades.

Markterfolg und begeistertes Feedback

Seit ihrer Markteinführung im 1. Quartal 2024 haben diese neuen TMR-Sensoren rasch an Marktakzeptanz gewonnen, so dass bis zum 2. Quartal die Massenproduktion erreicht und von führenden Herstellern übernommen wurde. Die Branche hat diese Innovationen begeistert aufgenommen, wie die Rückmeldungen der Nutzer zeigen:

Verfügbarkeit und zukünftige Entwicklungen

TMR2615/TMR2617 können in Produktionsmengen bestellt werden. Sie werden aktiv für umfassendere Anwendungen entwickelt, darunter magnetische Gaming-Tastaturen und Maus-Scrollräder sowie zweiachsige Prototypen, die die X/Y-Achsen-Erkennung in einem einzigen Gerät integrieren, und zeigen das Engagement von MDT, Innovationen in einer Vielzahl von Benutzererfahrungen voranzutreiben.

Bitte wenden Sie sich an [email protected] oder besuchen Sie die kommenden Ausstellungen von MDT:

Electronica: Stand B3-540/2, München (12. bis 15. November)

SPS: Stand 4A-513, Nürnberg (12. bis 14. November)

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China, gegründet und verfügt über Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio, Japan, und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt und verfügt über hochmoderne Fertigungskapazitäten, die die Serienproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung eines Managementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und des Ingenieurwesens zusammensetzt, ist MDT bestrebt, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

