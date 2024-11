MDT dévoile des capteurs TMR de pointe pour les manettes de jeux à l'Electronica et au SPS

La technologie innovante TMR redéfinit l'expérience de jeu avec une durabilité sans drift, une durée de vie de la batterie prolongée et une résolution de détection supérieure

MUNICH et NUREMBERG, Allemagne, et ZHANGJIAGANG, Chine, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co, Ltd. (MDT), le chef de file mondial des capteurs magnétiques spécialisés dans la technologie de la magnétorésistance à effet tunnel (TMR), présente sa série révolutionnaire TMR2615/ TMR2617 à l'Electronica et au SPS. Ces capteurs TMR de pointe sont prêts à révolutionner l'expérience de jeu grâce à des performances exceptionnelles et à des fonctions innovantes.

Une technologie qui change la donne pour l'électronique grand public

Les TMR2615/TMR2617 sont optimisés par la technologie propriétaire TMR de MDT, intégrée à un ASIC programmable offrant des préréglages d'usine adaptés à des cibles paramétriques définies par l'utilisateur. Cela garantit une grande cohérence et des performances optimales dans le cadre d'une production à grande échelle, répondant ainsi aux diverses demandes de joystick et gâchettes dans les manettes de jeu.

Comparés aux capteurs traditionnels à film de carbone ou à effet Hall, les capteurs TMR de MDT offrent des avantages inégalés :

Fonctionnement sans usure et sans drift : La conception sans contact garantit des performances stables et durables.

Durée de vie de la batterie prolongée : Consomme moins de 0,3 mA, ce qui prolonge considérablement le temps de jeu par rapport aux capteurs à effet Hall qui consomment 5 à 10 fois plus d'énergie.

Rapport signal-bruit élevé avec une grande plage dynamique : Offre une précision et une réactivité accrues pour un contrôle optimal.

Stabilité exceptionnelle de la température : Des performances fiables dans une large gamme de conditions d'utilisation.

Le TMR2615 est disponible en boîtiers DFN compacts (2x2x0,55mm et 1,6x1,6x0,5mm). Le TMR2617 remplace les dispositifs à effet Hall et offre une compatibilité avec les empreintes SOT23-3 standard pour des mises à niveau sans effort.

Succès commercial et réactions enthousiastes

Depuis leur lancement au premier trimestre 2024, ces nouveaux capteurs TMR ont été rapidement reconnus par le marché, avec une production de masse au deuxième trimestre et leur adoption par les principaux fabricants. L'industrie a accueilli chaleureusement ces innovations, comme en témoignent les réactions enthousiastes des utilisateurs :

Disponibilité et développements futurs

Les TMR2615/TMR2617 sont disponibles pour des commandes en quantités de production. Ils sont activement développés pour des applications plus larges, notamment des claviers de jeu magnétiques et des molettes de défilement de souris, ainsi que des prototypes à deux axes intégrant la détection des axes X/Y dans un seul dispositif, ce qui témoigne de l'engagement de MDT à stimuler l'innovation dans un large éventail d'expériences utilisateur.

Veuillez contacter [email protected] ou rendez visite à l'équipe MDT durant ces deux prochains salons :

Electronica : Stand B3-540/2, Munich (12-15 novembre)

(12-15 novembre) SPS : Stand 4A-513, Nuremberg (12-14 novembre)

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été créé en 2010 à Zhangjiagang, dans la province de Jiangsu, en Chine, et possède des bureaux à Pékin, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine, à Tokyo, au Japon, et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de production de pointe qui permettent de produire en gros volume des capteurs magnétiques TMR de haute performance et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

Contacts avec les médias

Jinfeng Liu, [email protected],

Tel : +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, [email protected],

Tel : +86-189-3612-1160 (Chine)

