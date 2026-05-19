ENNOVI 在歐洲電池展上，呈獻跨越各大主流電池形態的電池芯接觸系統，包括軟性印刷電路板技術

ENNOVI 的行政總裁 Stefan Rustler 表示：「我們與 AKM Meadville 持續合作，對我們為電池芯接觸系統客戶帶來富競爭力的創新解決方案而言，實在非常重要。 透過將 AKM Meadville 的軟性印刷電路板專業技術融入我方供應鏈，我們得以持續提升實力，以滿足歐洲客戶的需求，並在電池芯接觸系統市場中提升效益和價值。」

AKM Meadville 行政總裁 C.W. Fong 說：「隨著我們擴張歐洲版圖，我們對於能與 ENNOVI 同行共進引以為傲。 我們的合作體現雙方的共同信念：在電池技術日新月異之際，致力呈獻優質解決方案，並全力支持客戶。」

CCS 技術亮點，包括 ENNOVI 的專利 U-Turn 技術，以及其先進的熱壓與冷壓層壓工藝，包括新型無黏合劑方案。 此外，還有用於電動車電池包及接線盒內的高壓擠壓式匯流排。 其他互聯技術包括含錫引線、壓配連接器及絕緣位移接觸件。

歡迎與會者前往 ENNOVI 與 AKM Meadville 的攤位（5 號展廳，C40 攤位），親身體驗這些技術並與工程專家交流。 來賓還可向我們的人形機械人嘉賓 Unitree G1 互動問好。

關於 AKM Meadville

AKM Meadville 專門從事集成電路基板、類基板印刷電路板、先進高密度互連與任意層技術、軟硬結合板、軟性印刷電路板、軟性印刷電路板組裝及動力電池模組。 公司為全球客戶提供從研發 (R&D)、精密製造以至表面黏著技術 (SMT) 裝配的一站式方案。

關於 ENNOVI

ENNOVI 為全球產業賦能，加速電氣化與人工智能變革，引領邁向更睿智、更快捷及更可持續的增長之路。

機構聯絡方式：

Pretzl

Erin McMahon

[email protected]

SOURCE ENNOVI