ENNOVI 在歐洲電池展上，呈獻跨越各大主流電池形態的電池芯接觸系統，包括軟性印刷電路板技術
新聞提供者ENNOVI
19 5月, 2026, 19:07 CST
新加坡2026年5月19日 /美通社/ -- 作為先進互聯及電源解決方案的全球領導企業，ENNOVI 將在 2026 年歐洲電池展 (The Battery Show Europe 2026)（5 號展廳，C40 攤位）上，展示其電池芯接觸系統 (CCS) 的技術實力。 ENNOVI 將示範其電池芯接觸系統技術如何以統一的方式，支援各類電氣化應用中的所有主流電池規格。 親臨攤位的來賓，可現場體驗電池芯接觸系統解決方案的實時演示，其應用橫跨電動車 (EV)、雙輪車、能源儲存系統 (ESS)，以至嶄新的機械人平台。
ENNOVI 持續鞏固與 AKM Meadville 的既有合作，憑藉夥伴卓越的軟性印刷電路板 (FPC) 製造工藝，為歐洲電池芯接觸系統客戶提升技術優勢及價格競爭力。 雙方聯手，持續為新一代電池系統帶來更高整合度、更精巧的設計，以及更優異的電氣性能。
ENNOVI 的行政總裁 Stefan Rustler 表示：「我們與 AKM Meadville 持續合作，對我們為電池芯接觸系統客戶帶來富競爭力的創新解決方案而言，實在非常重要。 透過將 AKM Meadville 的軟性印刷電路板專業技術融入我方供應鏈，我們得以持續提升實力，以滿足歐洲客戶的需求，並在電池芯接觸系統市場中提升效益和價值。」
AKM Meadville 行政總裁 C.W. Fong 說：「隨著我們擴張歐洲版圖，我們對於能與 ENNOVI 同行共進引以為傲。 我們的合作體現雙方的共同信念：在電池技術日新月異之際，致力呈獻優質解決方案，並全力支持客戶。」
CCS 技術亮點，包括 ENNOVI 的專利 U-Turn 技術，以及其先進的熱壓與冷壓層壓工藝，包括新型無黏合劑方案。 此外，還有用於電動車電池包及接線盒內的高壓擠壓式匯流排。 其他互聯技術包括含錫引線、壓配連接器及絕緣位移接觸件。
歡迎與會者前往 ENNOVI 與 AKM Meadville 的攤位（5 號展廳，C40 攤位），親身體驗這些技術並與工程專家交流。 來賓還可向我們的人形機械人嘉賓 Unitree G1 互動問好。
關於 AKM Meadville
AKM Meadville 專門從事集成電路基板、類基板印刷電路板、先進高密度互連與任意層技術、軟硬結合板、軟性印刷電路板、軟性印刷電路板組裝及動力電池模組。 公司為全球客戶提供從研發 (R&D)、精密製造以至表面黏著技術 (SMT) 裝配的一站式方案。
關於 ENNOVI
ENNOVI 為全球產業賦能，加速電氣化與人工智能變革，引領邁向更睿智、更快捷及更可持續的增長之路。
機構聯絡方式：
Pretzl
Erin McMahon
[email protected]
SOURCE ENNOVI
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