ENNOVI 旗下電池芯接觸系統的無膠層壓技術成功取得德國專利

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ENNOVI

26 3月, 2026, 05:53 CST

開闢獲驗證的全新電池芯接觸系統 (CCS) 設計路徑，讓謹慎的電池工程師消除疑慮

德國內卡蘇爾姆2026年3月26日 /美通社/ -- 全球電動車互聯技術領導先驅兼汽車界工程合作夥伴的 ENNOVI 今日宣佈，其用於電池芯接觸系統 (CCS) 的創新無膠層壓技術已獲德國專利批准。 這項激光層壓技術摒棄傳統熱層壓和冷層壓工序中所用的黏合劑，讓電池設計師能更快開發出更可持續的電池芯接觸系統 (CCS)。

ENNOVI 能源系統產品組合總監 Randy Tan 表示：「這項已獲專利的知識產權 (IP) 體現 ENNOVI 持續投資研發，推動電池的電池芯接觸系統 (CCS) 技術向前發展。 汽車代工生產商 (OEM) 及電池製造商可善用無膠層壓的特性來設計，並採用已獲驗證的技術而不必從頭開發，從而減低工程上的風險。」

ENNOVI 旗下電池芯接觸系統的無膠層壓技術
ENNOVI 旗下電池芯接觸系統的無膠層壓技術

ENNOVI 不斷推出此類創新技術，有助代工生產商 (OEM) 化解全球競爭下經濟與技術的雙重壓力。 專利技術為實現高性能汽車解決方案，提供了一條安全快速且合乎成本效益的途徑。 代工生產商 (OEM) 可從預先驗證中獲益，繼而獲享風險減少、整體成本降低及開發進度加快等好處。 ENNOVI 提供靈活的合作模式，包括共同開發及度身打造的工程支援，確保合作夥伴能自主掌控其產品路線圖及技術決策。

這項最新專利印證 ENNOVI 的策略，能在複雜的解決方案中，提供高附加價值及精深專業知識。 公司提供涵蓋熱層壓、冷層壓及無膠層壓技術在內的廣泛電池芯接觸系統 (CCS) 技術設計方案，確保工程師無論採用圓柱形、棱柱形或軟包電池芯都擁有「選單」，為其電池結構挑選合適方案。

ENNOVI 設於內卡蘇爾姆的先進解決方案工程中心，具備原型製作與測試能力，並設有研發 (R&D) 實驗室，對加快產品開發進程發揮關鍵作用。 這種地理位置上的毗鄰優勢，加上 ISO 9001:2015 及 TISAX 認證，讓工程師能夠緊密合作，同時確保滿足嚴格的質素標準及汽車供應鏈的數據保護要求。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/ 

關於 ENNOVI

ENNOVI 專門設計和製造電池技術平台、功率元件及訊號互連設計的產品及解決方案。 我們憑藉數十載在機電工程及高精密製造領域的經驗，與代工生產商 (OEM) 及供應商攜手合作，將創新想法化為現實。 作為互連方案合作夥伴，我們提供從研發 (R&D)、設計、模具以至生產的一站式全方位製造服務，協助客戶加速流程。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ennovi.com

機構聯絡方式：

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Erin McMahon
[email protected] 

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