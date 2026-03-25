ENNOVI 旗下電池芯接觸系統的無膠層壓技術成功取得德國專利

ENNOVI 不斷推出此類創新技術，有助代工生產商 (OEM) 化解全球競爭下經濟與技術的雙重壓力。 專利技術為實現高性能汽車解決方案，提供了一條安全快速且合乎成本效益的途徑。 代工生產商 (OEM) 可從預先驗證中獲益，繼而獲享風險減少、整體成本降低及開發進度加快等好處。 ENNOVI 提供靈活的合作模式，包括共同開發及度身打造的工程支援，確保合作夥伴能自主掌控其產品路線圖及技術決策。

這項最新專利印證 ENNOVI 的策略，能在複雜的解決方案中，提供高附加價值及精深專業知識。 公司提供涵蓋熱層壓、冷層壓及無膠層壓技術在內的廣泛電池芯接觸系統 (CCS) 技術設計方案，確保工程師無論採用圓柱形、棱柱形或軟包電池芯都擁有「選單」，為其電池結構挑選合適方案。

ENNOVI 設於內卡蘇爾姆的先進解決方案工程中心，具備原型製作與測試能力，並設有研發 (R&D) 實驗室，對加快產品開發進程發揮關鍵作用。 這種地理位置上的毗鄰優勢，加上 ISO 9001:2015 及 TISAX 認證，讓工程師能夠緊密合作，同時確保滿足嚴格的質素標準及汽車供應鏈的數據保護要求。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://ennovi.com/capabilities/adhesive-free-lamination-technology/

關於 ENNOVI

ENNOVI 專門設計和製造電池技術平台、功率元件及訊號互連設計的產品及解決方案。 我們憑藉數十載在機電工程及高精密製造領域的經驗，與代工生產商 (OEM) 及供應商攜手合作，將創新想法化為現實。 作為互連方案合作夥伴，我們提供從研發 (R&D)、設計、模具以至生產的一站式全方位製造服務，協助客戶加速流程。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ennovi.com。

機構聯絡方式：

PRETZL

Erin McMahon

[email protected]

SOURCE ENNOVI