2026 年歐洲放射學大會：Esaote Group 展示超聲波、磁力共振及企業影像技術新突破

Esaote 的 GTS 產品及臨床解決方案經理 Marta Daniel 表示：「推出這些全新超聲波系統，旨在為介入性放射科醫生提供最可靠、最簡單直觀的工具，全面支援手術過程中的每一步。 MyLab™E85GTS 配備先進的成像技術，有助精準診斷，並能清晰顯示穿刺針。系統更結合 Virtual Navigator 及獨家內置的消融確認套件 (Ablation Confirmation Suite)，增強介入性引導。 Virtual Navigator 可提供實時的多模態融合影像，實現精準導航。配合用於治療驗證的消融套件 (Ablation Suite)，進一步鞏固超聲波作為電腦斷層掃描 (CT) 引導介入程序可靠輔助工具的優勢。MyLab™C30GTS 強化 GTS 解決方案。這款在臨床環境中集出色造影與應用靈活性於一身的優質緊湊型系統，更是同類可攜式設備中的創舉，首次將對比增強、剪切波彈性成像及衰減成像模式融為一體。」

在磁力共振 (MRI) 領域，Esaote 在 2026 年歐洲放射學大會上展示兩項重大創新，體現其發展智能、高效、以臨床為本的 MRI 的願景：HyperSpeed 是全新的人工智能 (AI) 模組，大幅縮短 MRI 掃描時間，同時保留卓越的影像品質；而 M-Score 則是量化軟件方案，容許在常規腰椎 MRI 檢查中，透過機會性篩查評估骨骼健康狀況。這兩項技術將是工作坊「超越影像：探索 AI 技術如何提升 MRI 臨床價值」(Beyond Images: Driving Clinical Value in MRI through AI technologies) 的探討核心。該工作坊於 3 月 6 日（星期五）中午 12:00 至下午 1:00 在 ECR（1 樓 1.15 室）舉行，由拉奎拉大學 (University of L'Aquila) 的 Francesco Arrigoni 和 Federico Bruno 主講。

Ebit 是 Esaote Group 旗下專注於醫療資訊科技的公司，將展示最新版本的 SUITESTENSA 解決方案，此方案專為放射學及企業影像而設，加入了先進的 AI 驅動工作流程編排功能，以及進階結構化報告功能，並能與日常臨床實踐全面整合。 此平台採用雲端原生架構，將 AI 及量化工具直接整合到報告工作流程之中，為放射科醫生顯著提升效率，亦確保醫生能完全掌握臨床控制權及數據管治。

Esaote Group 在醫學影像（超聲波、磁力共振及診斷流程管理軟件）範疇領先在前。 截至 2025 年底，集團擁有 1,300 名員工，半數員工位於意大利。 Esaote 在熱那亞和佛羅倫斯設有生產設施，並在意大利和荷蘭設有生產及研究單位，業務遍及全球超過 100 個國家。 www.esaote.com

