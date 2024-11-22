水滴金融母公司榮獲「ESG傑出大獎」 全面倡導綠色可持續發展理念

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Waterdrop Inc.

22 11月, 2024, 10:42 CST

北京2024年11月22日 /美通社/ -- 近日，由香港商報、THINK ESG等聯合主辦的「ESG傑出大獎2024」頒獎典禮於香港舉行，香港商務及經濟發展局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂及香港政商界人士、內地及香港獲獎公司代表受邀出席活動。水滴公司受邀參加典禮並獲得「ESG傑出大獎」，充分體現了主辦方對水滴公司ESG領域工作成果的認可。

「ESG 傑出大獎」旨在表彰企業在合規、誠信經營、公平競爭、企業社會責任及推行ESG等方面取得的卓越成就，通過評選在ESG及可持續發展方面表現突出的企業，為業界樹立標杆，鼓勵企業為環保、社會責任、可持續發展作出貢獻。

水滴金融是水滴公司面向香港市場成立的持牌保險經紀公司，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務，為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。 

秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融已經組建一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。目前，水滴金融全港合作超過20家大型保險公司及合作機構，上線超過1000個產品。

綠色低碳發展，積極應對氣候變化，是在保護全人類共同的美好家園。水滴金融也將在母公司水滴公司的宣導下，繼續踐行可持續發展理念，將應對氣候變化議題融入各項業務，從管理架構完善、環境管理制度到日常綠色經營和辦公，號召每一位員工重視環境保護。也將在整合內部資源的同時攜手外部夥伴，致力實現企業高品質發展和社會可持續建設的全面提升。

據瞭解，水滴公司在企業運營、員工活動、供應鏈生態等方面持續踐行低碳環保理念，致力打造環境友好型企業。水滴公司作為聯合國全球契約組織（UNGC）的成員參與聯合國氣候雄心企業加速器專案（CAA），與其他20餘家公司共同成為第一期通過CAA專案的中國企業。近年，水滴在ESG領域獲得香港品質保證局「ESG Connect 指導機構先鋒大獎」、「2023福布斯中國ESG創新企業」、第十三屆香港國際金融論壇「最佳上市公司ESG責任進取獎」等多項榮譽。

SOURCE Waterdrop Inc.

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