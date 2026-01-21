復星國際富時羅素ESG評分再次提升 連續5次入選，處全球行業領先水平

香港2026年1月21日 /美通社/ -- 全球領先指數公司富時羅素（FTSE Russell）於1月7日公佈復星國際有限公司（簡稱「復星國際」）環境、社會及管治（ESG）評分，最新結果提升至4.2分。同時，復星國際宣佈已連續第五次入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。

根據此次評級結果，復星國際FTSE ESG評分表現在管治、環境和社會議題的得分均領先行業平均水準及中國企業平均水準。其中，復星國際在環境供應鏈、反腐敗及風險管理領域繼續保持5.0滿分，並在社會供應鏈與企業管治領域首次獲得5.0滿分成績。值得一提的是，復星國際在管治維度的整體評分達到5.0滿分。與此同時，復星國際在勞工標準、健康與安全、客戶責任、人權與社群等多個維度均達到了4.0及以上高分。

近年來，復星國際的ESG評級成績持續取得進展，彰顯了在複雜環境下穩健推進可持續發展的能力與韌性。截至目前，復星國際MSCI ESG評級持續保持AA，恒生可持續發展評級保持AA-。2025年再度入選標普全球《可持續發展年鑑2025》，並在《可持續發展年鑑》（中國版）2025名列最佳1%。多項國際權威機構的持續認可，不僅體現了復星國際在ESG體系化管理方面的扎實基礎，也進一步提升了其在全球資本市場的聲譽，並增強了市場對其長期價值創造能力的信心。

「修身，齊家，立業，助天下」是復星從創業之初就立下的初心。在做好企業經營的同時，未來復星會繼續加強可持續發展管理，主動承擔企業社會責任，積極做好ESG工作，並利用復星全球產業生態的資源和優勢，推動相關理念與實踐不斷落地，以更高標準、更強行動力為世界創造可持續影響力。

關於富時羅素社會責任指數

富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）由全球指數與數據提供商FTSE Russell創建，旨在衡量在ESG實踐方面表現強勁的公司的業績表現。FTSE4Good指數被廣泛應用於各類市場參與者，用於創建與評估責任投資基金及其他產品。FTSE Russell的評估基於包括企業管治、健康與安全、反腐敗以及氣候變化等領域的表現。納入FTSE4Good指數系列的企業需要滿足多項環境、社會及管治標準。

關於復星

復星創立於1992年，經過逾30年發展，已成為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，復星致力於服務全球十億家庭客戶，戰略聚焦健康、快樂、富足的幸福生態系統。2007年復星國際在香港聯交所主板上市（股份代號：00656.HK），截至2024年12月31日，公司總資產達人民幣7,965億元，MSCI ESG評級為AA。

