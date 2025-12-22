香港2025年12月22日 /美通社/ -- 2025年12月19日，由電視廣播有限公司（以下簡稱「TVB」）主辦的TVB環境、社會及管治大獎2025頒獎典禮在香港會議展覽中心舉行，復星國際榮獲TVB頒發最高級別的「ESG年度卓越大獎」，另同時獲頒「ESG最佳表現大獎」及「ESG最佳報告大獎」。

香港特區財政司副司長黃偉綸先生，GBS，JP，電視廣播有限公司總經理（商務營運）蕭世和先生及香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士擔任此次頒獎主禮嘉賓，並一同頒發「ESG年度卓越大獎」予復星國際。

TVB指出，復星國際榮獲「ESG年度卓越大獎」、「ESG最佳表現大獎」及「ESG最佳報告大獎」三大獎項乃實至名歸。復星經過30多年發展，已發展成為一家全球化的大型產業集團，業務覆蓋醫療、旅遊、消費及保險等領域。憑借完善的全球產業生態佈局，復星在超過40個國家和地區負責任運營，積極助力全球民生福祉與可持續價值創造。

TVB指出，本次獎項旨在表彰復星國際在環境、社會及管治（ESG）及可持續發展方面的卓越表現，並肯定其過去一年在ESG領域的優秀實踐成果。每個獎項均由各組別中評分最高的三家機構獲得，而在「ESG表現」及「ESG報告」兩方面同時達到最佳水平的機構，更可獲頒最高級別的「ESG年度卓越大獎」。

此次與復星國際一同榮獲TVB最高級別「ESG年度卓越大獎」的單位，均是在ESG領域表現突出的機構，涵蓋政府法定機構、主要公共事業單位及知名企業，包括香港機場管理局、港鐵公司、施耐德電氣、中國建築興業集團、Riskory Consultancy Limited。

復星國際公司秘書兼ESG管理委員會負責人史美明女士代表公司上台領獎，並在隨後與其他榮獲「ESG年度卓越大獎」的單位代表共同參與研討交流，分享復星國際在ESG領域的實踐經驗與成果。

創新驅動，積極回饋社會

史美明在交流時表示：「復星一直堅持創新驅動和全球化發展，創業至今，始終堅持『助天下』的初心，致力通過業務活動為社會帶來積極影響。以我們健康業務為例，我們以源頭創新為目標，聚焦未滿足的臨床需求，通過持續增強自主研發創新能力，為患者提供更優質、更可及、更可負擔的藥品和服務。」

復星堅持創新驅動，旗下健康產業研發的抗癌藥物，廣泛惠及癌症患者。其中，自主研發的創新型抗PD-1單抗H藥漢斯狀，是全球首個獲批用於一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗。截至目前，H藥已在中國、歐盟、英國、新加坡、印度等近40個國家和地區獲批上市。

今年以來，復星在創新藥領域實現多點破局。HLX43是一款靶向PD-L1的抗體偶聯藥物（ADC），正在中、美、澳等國家開展非小細胞肺癌、胸腺癌等實體瘤的臨床研究。目前，全球範圍內尚無PD-L1 ADC獲批上市，HLX43有潛力成為高效、安全的「廣譜抗癌藥」。

12月7日，國家醫保局、人力資源社會保障部發佈2025年國家醫保目錄，復星醫藥旗下多款已上市的產品獲納入，而備受關注的首版商保創新藥目錄亦首次發佈，復星醫藥已上市的CAR-T細胞治療產品奕凱達®（阿基侖賽注射液）位列其中。這些創新藥在醫保談判中的成功，不僅體現了國家對醫藥創新的支持，也為這些藥物的市場推廣和患者使用提供了有力保障。

復星的創新實力同樣獲得國際藥企的高度認可。12月9日，復星醫藥宣佈其控股子公司與輝瑞簽署許可協議，將口服小分子胰高血糖素樣肽‑1（GLP‑1）受體激動劑（包括 YP05002）及含有該活性成分的產品授予輝瑞於全球範圍及領域獨家開發、使用、生產及商業化權利。

與此同時，復星積極整合全球資源，加速前沿醫療科技在中國落地，提升醫療技術的可及性與普惠性。截至2025年9月底，達芬奇手術機器人已在中國內地及港澳地區370餘家醫院落戶，累計裝機總量超480台，服務患者逾81萬人。

同樣圍繞「健康」這個全球公共議題，在中國鄉村，復星於2017年發起的鄉村醫生項目已累計守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬戶農村家庭。該項目入選聯合國全球契約組織「二十年二十佳」企業可持續發展案例，成為國際認可的鄉村醫療賦能典範。

積極應對氣候變化，高度重視生物多樣性保護

面對氣候變化這個嚴峻的長期風險，復星深刻認識到全球協作應對這一挑戰的重要性。復星一方面積極響應國家「雙碳」目標，推動碳中和與節能減排，另一方面，已於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支持《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。

集團同時積極推動各成員企業開展氣候行動。集團在上海的主要辦公場所－上海地標型建築外灘金融中心（BFC）於2024年成功入選上海市首批碳達峰碳中和試點示範名單，成為示範名單中唯一規模超20萬平方米的大型商業綜合體。

復星在葡萄牙的保險公司Fidelidade，2024年開幕了一個深入研究氣候變化的知識中心，通過與外部實體的合作，包括大學、研究中心、公共機構等，提供氣候變化對社會，尤其是保險行業的影響相關的科學知識。

除了積極應對氣候變化外，復星同時高度重視生物多樣性的保護。復星旅文旗下三亞‧亞特蘭蒂斯失落的空間水族館自2018年開始對海南省及其周邊海域的海龜實施救助、治療。截至2024 年，水族館共救助24隻海龜，開業至今共舉行6次海龜放歸活動，將10隻康復的海龜放歸大海。

11月28日，復星旅文在三亞‧亞特蘭蒂斯舉辦「復星旅文2026產品觀」大會，會上與生態環境部南京環境科學研究所簽署了生物多樣性度假區合作協議。雙方將把生物多樣性保護與棲息地營造融入Club Med 度假村，共同打造全國首個以「人與自然共棲」為核心場景的「生物多樣性度假村」。

全球化與創新，驅動可持續未來

展望未來，復星將繼續深耕主業、加碼創新，堅定推進全球化發展，為股東、員工與社會創造更大價值。同時，復星將持續關注全球可持續發展趨勢，不斷完善ESG管理體系，積極響應國家戰略，保障信息安全，推動科技創新，落實「雙碳」目標，參與公益慈善，保障員工權益，借助復星全球產業生態的資源與優勢，在可持續發展領域創造更大影響力，持續為世界創造美好。

SOURCE 復星