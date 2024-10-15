水滴金融母公司發佈ESG報告，2023年研發投入達2.99億

新聞提供者

Waterdrop Inc.

15 10月, 2024, 17:02 CST

北京2024年10月15日 /美通社/ -- 近日，水滴金融母公司水滴公司，發佈《2023年環境、社會及管治（ESG）報告》，闡述了水滴公司在企業管治、科技創新、普惠保障、社會責任等多個關鍵領域的工作情況，並向公眾展示了2023年水滴公司在ESG建設方面取得的成果。 憑藉在2023年度對ESG管理、實踐、資訊披露等多方面取得的成果，水滴公司ESG評級分數躍升至"A"，首次躋身行業前列。

《報告》顯示水滴公司2023年研發投入達2.99億元，並將新興數字技術運用到產品服務領域，致力於不斷提升效率，更好地服務使用者。 2023年，水滴公司部署了專注保險領域的大語言模型「水滴水守大模型」，該模型涵蓋了保險業務的多種場景，包括諮詢、承保、理賠等。 為了能夠與用戶進行自主即時通信，提高使用者交互效率，水滴公司還開發了「AI保險顧問」，建立理賠服務體系「水滴保•幫幫賠」，形成以「在線理賠幫申請、理賠材料幫審核、通知結論幫解讀、理賠爭議幫調解」為核心的幫賠服務體系。

截至2023年12月31日，「AI+人工」理賠結論解讀功能的協賠案件覆蓋率達99%。 獲得授權專利38件，獲得註冊商標132件，完成著作權登記20件，並順利通過「國家智慧財產權優勢企業」資質複核，成功入選北京市首批「商業秘密保護示範基地」名單。

此外，針對大病救助痛點問題，水滴公司發揮行業洞察和自身產品、技術優勢，創新探索大病救助領域解決方案，依託水滴籌、水滴公益等多平臺，聯合社會力量助力健全多層次醫療保障體系建設，助力醫療保障事業高質量發展。

水滴金融是水滴公司保險板塊的重要佈局，立足中國香港，是一家香港持牌保險經紀公司。 在母公司的科技賦能下，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、投資相連計劃等服務，為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。

在直接服務保險客戶方面，香港與內地的保險客戶群體在保險意識、收入水平等方面有所不同，水滴金融希望秉承著「客戶為本」的服務宗旨，組建一支具有深厚行業經驗，獨特市場洞察的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。 目前，水滴金融已在港積極進行招聘，歡迎更多金融或保險業發展的人士加入。

水滴公司創始人兼首席執行官沈鵬表示：水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。

SOURCE Waterdrop Inc.

來自同一來源

水滴公司公布2024年第二季度未經審計財報及特別現金分紅

2024年9月4日，致力於提供具有積極社會影響的保險和醫療服務的領先技術平台水滴公司(NYSE:...

水滴公司2024年第一季度營收7.047億元，淨利潤同比增長62.2%

6月5日，致力於提供具有積極社會影響的保險和醫療服務的領先技術平台水滴公司(NYSE:...

探索

健康保險

健康保險

銀行與金融服務

銀行與金融服務

保健與醫院

保健與醫院

環境、社會和治理

環境、社會和治理