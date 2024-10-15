水滴金融母公司發佈ESG報告，2023年研發投入達2.99億

截至2023年12月31日，「AI+人工」理賠結論解讀功能的協賠案件覆蓋率達99%。 獲得授權專利38件，獲得註冊商標132件，完成著作權登記20件，並順利通過「國家智慧財產權優勢企業」資質複核，成功入選北京市首批「商業秘密保護示範基地」名單。

此外，針對大病救助痛點問題，水滴公司發揮行業洞察和自身產品、技術優勢，創新探索大病救助領域解決方案，依託水滴籌、水滴公益等多平臺，聯合社會力量助力健全多層次醫療保障體系建設，助力醫療保障事業高質量發展。

水滴金融是水滴公司保險板塊的重要佈局，立足中國香港，是一家香港持牌保險經紀公司。 在母公司的科技賦能下，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，經營多元化業務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、投資相連計劃等服務，為客戶提供一站式、全流程、業務閉環的財富管理、產品分析和服務。

在直接服務保險客戶方面，香港與內地的保險客戶群體在保險意識、收入水平等方面有所不同，水滴金融希望秉承著「客戶為本」的服務宗旨，組建一支具有深厚行業經驗，獨特市場洞察的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。 目前，水滴金融已在港積極進行招聘，歡迎更多金融或保險業發展的人士加入。

水滴公司創始人兼首席執行官沈鵬表示：水滴金融將會把水滴公司過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為香港保險市場帶來新的動能與機遇。

SOURCE Waterdrop Inc.