汽車之家獲華證指數上調ESG評級至A 行業排名保持前三

香港2024年12月4日 /美通社/ -- 2024年10月31日，華證指數公佈了最新一期ESG評級結果，汽車之家-S（02518.HK）獲華證指數上調ESG評級至A，於10家信息技術服務行業港股上市公司中排名保持前三。

從細項得分來看，汽車之家-SE項得分74.29，評級為B，行業內排名2/10（E項目評分維度包括氣候變化、資源利用、環境污染、環境管理）；S項得分86.39，評級為A，行業內排名4/10（S項目評分維度包括人力資本、供應商、社會貢獻、數據安全與隱私）；G項得分82.2，評級為BBB，行業內排名3/10（G項目評分維度包括股東權益、治理結構、信披質量、治理風險、外部處分、商業道德）。

華證指數作為一家專業從事指數與指數化投資綜合服務的公司，擁有上海證券交易所、深圳證券交易所和香港交易所的指數編制行情授權，參考國際主流方法和實踐經驗，借鑒國際ESG核心要義，結合中國國情與資本市場特點，構建華證ESG評級體系，向市場提供中國A股及港股等證券發行人的環境、社會和公司治理三個維度的評級結果。

此次評級印證了資本市場對汽車之家在ESG領域的實踐與成果的高度肯定和認可。近年來，汽車之家積極深化和踐行可持續發展理念，堅守綠色發展理念，積極響應國家「雙碳」目標號召，制定自身運營碳中和目標，並細化節能減排相關環境目標及管理措施，帶動價值鏈上下游共同應對氣候變化。汽車之家作為汽車乃至交通運輸行業綠色低碳轉型的「發動機」，持續發力於賦能價值鏈上下游，助力「雙碳」目標的實現。

汽車之家已承諾在 2030 年實現運營碳中和，並明確應對氣候變化的行動，在節約能源、改善排放物管理方面採取相關措施以減少碳排放，並不斷審視實踐活動，適時調整。展望未來，汽車之家將秉持綠色發展理念，積極應對氣候變化，堅持綠色運營，持續完善環境管理，將節能減排落實到日常。同時不斷提升綠色運營可持續發展能力，對外不斷輸出低碳轉型可持續發展助力，以綠色低碳實踐為建設環境友好型社會貢獻力量。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年9月移動端日均用戶量達到7,287萬，較2023年同期增長5.6%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車週期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家