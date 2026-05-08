eSign.AI 出任香港政府 CorpID 項目唯一電子簽名技術提供商，攜手構建香港數碼簽署基礎設施

香港2026年5月8日 /美通社/ -- 隨著香港特區政府「數碼企業身份」平台（CorpID）進入分階段推出倒計時，eSign.AI 作為參與該項目唯一的電子簽名廠商，承擔數字簽名、證書管理與驗簽服務等核心數碼簽署能力的技術交付。CorpID 由資深政府系統集成商 Nexify 擔任總集成商，預計 2026 年底起分階段上線，2027 年中將有多項基於「數碼企業身份」的電子政務服務正式推出。

CorpID：香港企業數字身份的政府級基礎設施

「數碼企業身份」平台（CorpID，Digital Corporate Identity Platform）是香港特區政府推出的企業級數字服務平台，由香港數字政策辦公室（Digital Policy Office，DPO）統籌建設，定位相當於企業版「智方便」。CorpID 的核心目標是構建一體化數字政府基礎平台，為香港企業提供統一的身份認證、數碼簽署、表格預填與電子證照存儲能力，全面替代以紙質為主、流程繁瑣的傳統操作模式，推動數據互聯互通，支持智慧城市發展。

平台適用於根據《公司條例》（第622章）註冊的公司，以及根據《商業登記條例》（第310章）登記的獨資及合夥企業。數字政策辦公室要求所有涉企電子政務在平台上線後 18 個月內完成支持，並將通過沙盒計劃、行業標準互聯互通、線上全流程登記等配套措施持續擴展生態覆蓋。

eSign.AI：CorpID 數碼簽署能力底座

eSign.AI 是面向全球企業的 AI 原生電子簽名與合同自動化平台，覆蓋從簡單電子簽名到最高等級合規數碼簽署的完整電子簽署體系，滿足不同業務場景與監管要求。

在身份核驗層面，eSign.AI 已完成與 iAM Smart（智方便） 的接入，支持通過香港市民數字身份體系完成個人身份核驗，為企業及個人用戶提供具備法律效力的數字證書服務。

未來，eSign.AI SaaS 平台將與 CorpID 深度集成，為香港企業提供企業及個人身份核驗，並支持符合香港《電子交易條例》要求的電子簽署與數碼簽署功能，打通政府與企業的數字簽約全鏈路，進一步推動電子簽名在香港的普及與應用。

AI 時代的提前卡位：從 eSignGlobal 到 eSign.AI

電子簽名行業正經歷從「工具化」到「智能化」的結構性轉變。市場數據印證了這一加速趨勢：AI 合同分析工具市場規模已從 2025 年的 33 億美元增長至 2026 年的 43 億美元，年複合增長率達 29.6%。簽署只是合同生命週期中的一個節點——文件生成、流程編排、合規追蹤、執行後管理，這些環節正在被 AI 全面重塑，行業窗口期正在迅速收窄。

2026 年 4 月， eSignGlobal 正式更名為 eSign.AI，完成從電子簽名工具商向 AI 原生合同自動化平台的戰略轉型。

eSign Automation Skill 隨之正式發佈——這是一套面向企業工作流的 AI 簽署自動化能力框架，支持通過自然語言交互完成合同簽署全流程，無需人工干預。無論是單方審批、多方順序簽署，還是大規模並行執行，AI Agent 均可通過單次調用完成整條工作流編排。所有簽署發起與狀態查詢均返回結構化 JSON 輸出，可被主流大語言模型與智能工作流直接解析調用。

目前，eSign Automation 已入駐 OpenClaw 生態，並支持通過 Claude MCP、ChatGPT 等平台集成。

結合 CorpID 的政府級數字身份認證基礎，eSign.AI 將 AI 自動化能力與權威數字身份打通，為香港企業提供從身份核驗到智能簽署再到流程自動化的完整解決方案。

關於 eSign.AI

eSign.AI（原 eSignGlobal）是面向全球企業的 AI 原生電子簽名與合同自動化平台，覆蓋全球 100 余個國家和地區，服務金融、製造、地產、人力資源、醫療健康等核心行業，擁有 1,500+ 場景應用與 3,000+ 生態合作夥伴。平台持有 ISO 27001、ISO 27701、ISO 27018 認證，支持美國 ESIGN Act / UETA、歐盟 eIDAS、HIPAA、GDPR、21 CFR Part 11 等主要監管框架，在香港、新加坡及德國法蘭克福設有獨立數據中心。

SOURCE eSignGlobal