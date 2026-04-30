eSignGlobal更名為eSign.AI，開啟AI原生合同自動化的新篇章

公司從電子簽名供應商轉型為AI合同智能化平台，彰顯產品能力的持續深化與更廣闊的全球視野

香港2026年4月30日 /美通社/ -- 領先的電子簽名與合同管理平台eSignGlobal今日宣佈更名為eSign.AI，標誌著公司在產品定義與市場定位上的根本性轉變。

全新的品牌名稱反映了eSign.AI的蛻變：它不再僅僅是一個數字簽名工具，而是一個AI原生平台，可自動處理從起草、流轉、簽署、合規跟蹤到簽署後管理的整個合同工作流程。

從簽名到智能化

eSignGlobal創立之初的核心承諾十分明確：在複雜的監管環境中提供具有法律效力的電子簽名。如今，這一根基依然穩固，其認證與法律效力已在全球多個市場獲得認可。

真正的變化在於在此基礎之上構建的智能層。

eSign.AI推出了AI智能體集成（eSign自動化）功能，使企業能夠通過自然語言交互完成在線合同簽署，無需任何人工干預。無論是單方審批、多方順序簽署，還是大規模並行執行，只需配置簽署順序，AI智能體即可通過一次調用編排整個工作流。所有簽名發起和狀態查詢均返回結構化的JSON輸出，使大語言模型和智能工作流能夠精確解析結果並據此採取行動。

eSign自動化功能現已正式在OpenClaw生態中推出，並支持通過Claude MCP、ChatGPT及其他領先AI平台進行集成。用戶也可直接通過ClawHub或GitHub使用該功能。

公司發言人表示：「此次更名絕非表面文章。我們的客戶已使用我們的產品實現遠遠超出簽名本身的工作流自動化。新名稱是對產品當前能力的真實認可。」

開始使用

新用戶可通過esign.ai訪問eSign.AI平台。企業團隊和開發者可通過開發者中心註冊應用ID，獲得免費簽名配額，快速上手使用。對於希望將簽名和合同自動化功能直接嵌入現有工作流的組織，還提供付費套餐和API訪問。

關於eSign.AI

eSign.AI（原名 eSignGlobal）是一個面向全球企業的AI原生電子簽名與合同自動化平台。該平台為超過100個國家和地區的客戶提供具有法律效力的電子簽名服務，覆蓋金融服務、製造業、房地產、人力資源與醫療等核心行業，擁有超過1,500個場景應用與3,000多家生態合作夥伴。

在合規性方面，eSign.AI擁有ISO 27001、ISO 27701和ISO 27018認證，並支持包括美國《電子簽名法》（ESIGN Act）/《統一電子交易法》（UETA）、歐盟eIDAS法規、《健康保險便攜性和責任法案》（HIPAA）、《通用數據保護條例》（GDPR）和 21 CFR Part 11在內的主要監管框架，為跨境協議提供端到端的法律保障。其基礎設施依托位於香港、新加坡和德國法蘭克福的獨立數據中心，滿足各司法管轄區的數據主權要求，並通過全棧HTTPS和AES-256加密，全面保護傳輸中和靜態數據的安全。

SOURCE eSignGlobal