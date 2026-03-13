eSignGlobal推出「esign-automation」新技能，賦能OpenClaw實現自動化電子簽名

中國杭州2026年3月13日 /美通社/ -- eSignGlobal團隊推出了一項名為「esign-automation」的新技能，使eSignGlobal用戶能夠通過與OpenClaw助手的自然語言交互，執行在線電子合同簽署。

該技能為全球用戶提供了先進的職場應用能力，用戶可直接在ClawHub或GitHub上搜索獲取。