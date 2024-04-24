華盛証券成為首批虛擬資產現貨ETF承銷商

香港2024年4月24日 /美通社/ -- 4月24日，港交所公布首批即將上市的虛擬資產現貨ETF，其中包括嘉實比特幣現貨ETF（03439.HK）、嘉實以太幣現貨ETF（03179.HK）、華夏比特幣ETF（03042.HK）以及華夏以太幣ETF（03046.HK）。華盛証券作為首批虛擬資產現貨ETF的承銷商，將為投資者開放產品認購通道。

是次發行的香港首批比特幣/以太幣現貨ETF，為投資者提供合規且方便快捷地進入虛擬資產市場的途徑。區別於直接投資比特幣或以太幣等虛擬資產，投資者能夠通過直接購買現貨ETF來獲取比特幣的價格表現，而無需直接購買和持有比特幣，具備安全性更高、交易更簡單便捷以及流動性更好等特點。

華盛証券負責人表示，很榮幸能夠作為承銷商參與首批香港虛擬資產現貨ETF的發行。作為本港領先的金融科技券商，華盛致力於在監管框架之下，為投資者提供更多理財投資新選擇，滿足多樣化資產配置的新需求，真正實現「讓投資更清晰」的目標。華盛証券亦希望借助此次合作，持續通過領先的服務和平台實力，共同推動香港虛擬資產市場的發展。

此前，華盛証券已經成功參與南方東英比特幣期貨ETF（3066.HK）和南方東英以太幣期貨ETF（3068.HK）兩個產品的發行。自2024年以來，隨著加密貨幣市值超過2.53萬億美元，比特幣第一季度漲幅達到69%，兩支虛擬資產期貨ETF也迎來大幅升勢。3月，南方東英比特幣期貨ETF正式突破10億港元大關，2024年以來規模增幅超過3倍。截至4月第二週，南方東英以太幣期貨ETF規模已突破2億港元，較去年年末增幅超過2倍。

一直以來，香港是全球最為開放、最創新的金融市場之一。華盛証券預期，此次亞洲首批虛擬資產現貨ETF的發行，將進一步促進香港乃至整個亞洲虛擬資產市場的發展，吸引更多全球資金的流入，激發虛擬資產市場底層的活力。

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